Lemina Fenerbahçe Galatasaray maçında yok mu, Lemina FB GS derbide oynayacak mı, ilk 11'de mi, yedek mi?

Lemina Fenerbahçe Galatasaray maçında yok mu, Lemina FB GS derbide oynayacak mı, ilk 11'de mi, yedek mi?
Süper Lig'de Pazartesi akşamı gerçekleşecek olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için heyecan doruktayken, sarı-kırmızılıların kilit oyuncularından Mario Lemina'nın durumu en çok merak edilen konuların başında geliyor. Taraftarlar, Gabonlu orta saha oyuncusunun bu kritik mücadelede oynayıp oynamayacağını, sahada olacaksa ilk 11'de mi yoksa yedek kulübesinde mi yer alacağını öğrenmek istiyor.

Galatasaray'ın dinamik orta saha gücü Mario Lemina'nın sakatlık tedavi sürecinde oldukça iyi bir ilerleme kaydettiği bildiriliyor. Yıldız ismin yaşadığı ağrıların büyük ölçüde ortadan kalktığı bilgisi, camiada rahatlama yarattı. Gelen son haberlere göre, Lemina'nın Pazartesi akşamı oynanacak olan dev Fenerbahçe derbisinde forma giyme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Teknik heyet, oyuncunun son durumunu değerlendirerek ilk 11 kararı için son dakikaya kadar bekleyecek.

LEMINA'DAN DERBİ ÖNCESİ SEVİNDİRİCİ HABER

Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Mario Lemina, Gençlerbirliği mücadelesini yaşadığı ağrı nedeniyle tamamlayamamıştı ve teknik ekip, bu durumu takiben Union Saint-Gilloise karşılaşmasında oyuncuyu risk etmemeyi tercih etmişti. Kulüp içinden gelen bilgilere göre, Lemina'nın tedavi süreci beklenen şekilde olumlu ilerledi ve yıldız futbolcunun ağrılarının büyük ölçüde azaldığı teyit edildi.

Bu olumlu gelişme sonucunda, Pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak olan hayati derbide Lemina'nın sahada olması yüksek olasılık olarak görülüyor. Teknik heyet, oyuncunun fiziksel durumunu son idmanlarda tekrar gözden geçirecek olsa da, beklenmedik bir durum yaşanmadığı takdirde Lemina'nın maç kadrosunda kesin olarak yer alacağı belirtiliyor.

LEMINA'NIN DÖNÜŞÜ ORTA SAHA DENGELERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Mario Lemina'nın derbiye yetişme ihtimali, Galatasaray Teknik Direktörü'nün taktiksel seçeneklerini artırarak elini güçlendiriyor. Bu durum, sarı-kırmızılı ekibin orta sahadaki enerjisi ve dinamizmi açısından büyük önem taşıyor. Üstün fizik gücü ve yüksek oyun temposuyla tanınan bu kilit ismin derbiye hazır olması, Galatasaray'ın genel maç stratejisi ve oyun kurgusu üzerinde belirleyici bir etki yaratma potansiyeli taşıyor.

FENERBAHÇE'NİN SAHAYA ÇIKMASI BEKLENEN MUHTEMEL İLK 11'İ

Ederson | Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Nene, İsmail, Alvarez, Kerem, Asensio, Duran

GALATASARAY'IN SAHAYA ÇIKMASI BEKLENEN MUHTEMEL İLK 11'İ

Uğurcan | Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Sara, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Osimhen

