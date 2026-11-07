Leao sakatlandı mı, Leao neden oyundan çıktı (Galatasaray Amedspor)?

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Galatasaray Amedspor maçının ikinci yarısının hemen başında Leao, kendi isteğiyle kenara gelerek oyundan çıkmak istedi. Sakatlık yaşadığı görülen Leao, bacağını tutarak acı hissettiğini belli etti. İşte Leao'nun sakatlığına ilişkin bilinenler.

LEAO SAKATLANDI MI?

Leao, Galatasaray Amedspor maçında sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında bacağını tutan oyuncu, acı hissettiğini işaret ederek kenara geldi. Galatasaray cephesinden sakatlığın türü ve ciddiyetine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

LEAO NEDEN OYUNDAN ÇIKTI?

Leao, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Yıldız futbolcu ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra kendi isteğiyle kenara geldi ve değişiklik talep etti. Bacağını tutarak acı hissettiğini gösteren Leao'nun yerine değişiklik yapıldı.

LEAO'NUN SAKATLIĞI CİDDİ Mİ?

Leao'nun sakatlığının ne kadar ciddi olduğu henüz bilinmiyor. Oyuncunun maçın ardından sağlık ekibi tarafından kontrol edilmesi ve gerekli görülmesi halinde tetkiklerden geçirilmesi bekleniyor. Sakatlığın boyutu ve oyuncunun ne kadar süre forma giyemeyeceği, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

LEAO'NUN SAKATLIĞI GALATASARAY'I NASIL ETKİLER?

Galatasaray, Leao'nun sakatlığıyla birlikte hücum hattında önemli bir oyuncusundan yoksun kalma riskiyle karşı karşıya kaldı. Sarı kırmızılı ekipte Victor Osimhen'in artroskopik diz ameliyatı nedeniyle forma giyemediği ve Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezası bulunduğu düşünüldüğünde, Leao'nun olası bir uzun süreli yokluğu teknik heyetin planlarını zorlayabilir. Milli araya girilecek olması ise Galatasaray için oyuncunun iyileşme sürecinde avantaj sağlayabilir.

GALATASARAY AÇIKLAMA YAPTI MI?

Galatasaray'dan Leao'nun sakatlığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kulübün maçın ardından ya da yapılacak tetkiklerin sonrasında oyuncunun durumuyla ilgili bilgilendirme yapması bekleniyor.