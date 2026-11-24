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Leao neden yok sorusunun yanıtı sakatlık. Galatasaray'da Rafael Leao, yaşadığı sakatlık nedeniyle Aston Villa karşısında forma giyemeyecek. Leao yedek ya da cezalı değil, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor. Galatasaray Aston Villa maçı TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

RAFAEL LEAO SAKAT MI?

Evet, Rafael Leao sakat. Portekizli kanat oyuncusu, sakatlığı nedeniyle Aston Villa maçında görev alamayacak. Leao'nun tedavisi sürüyor.

RAFAEL LEAO CEZALI MI?

Hayır, Rafael Leao cezalı değil. Oyuncunun Aston Villa maçında forma giyememesinin tek nedeni sakatlığı.

LEAO NE ZAMAN DÖNECEK?

Leao'nun sahalara ne zaman döneceğine ilişkin Galatasaray'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Dönüş tarihi, sağlık ekibinin değerlendirmesinin ardından netlik kazanacak.

GALATASARAY'DA ASTON VİLLA MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER

Galatasaray, Aston Villa karşısında dört önemli eksikle sahaya çıkacak. Victor Osimhen, Rafael Leao, Roland Sallai ve İsmail Jakobs, sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

GALATASARAY ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Aston Villa maçı 24 Kasım 2026 Salı günü RAMS Park'ta oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasındaki karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.