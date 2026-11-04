Leandro Trossard kimdir? Leandro Trossard Beşiktaş'ı neden seçti?

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Beşiktaş'ın Belçikalı oyuncusu Leandro Trossard, İstanbul'a gelme kararını ilk kez bu kadar ayrıntılı anlattı. TRT Spor'a konuşan 31 yaşındaki futbolcu, tercihinde en büyük payın teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyun anlayışına ait olduğunu söyledi.

Röportaj 3 Kasım 2026'da yayımlandı. Trossard, siyah-beyazlıların Avrupa Ligi'ndeki Celtic maçına hazırlandığı günlerde hem transfer sürecini hem de takımın hedeflerini konuştu.

LEANDRO TROSSARD BEŞİKTAŞ'I NEDEN SEÇTİ?

Leandro Trossard, Beşiktaş'ı Vincenzo Italiano'nun takımlarına hücum futbolu oynattığı için seçtiğini söyledi. Bu açıdan Italiano'yu Mikel Arteta ve Roberto De Zerbi ile aynı yere koydu.

Kulübün ilgisini Dünya Kupası sırasında öğrendiğini, transferin altı ila sekiz hafta sürdüğünü de anlattı. Beşiktaş'ın üç yıllık sözleşme teklifi onu heyecanlandırmış; bu büyüklükte bir kulübe gelmeyi bir meydan okuma olarak gördüğünü söyledi. Beşiktaş, oyuncuyla ve Arsenal'le görüşmelere başladığını 14 Temmuz 2026'da KAP'a bildirmişti. Trossard siyah-beyazlı formada 19 numarayı giyiyor.

Eski takımıyla ilgili bir soruya da cevap verdi: Arsenal'e Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'yü gönderir, Arsenal'den de Martin Ødegaard ya da Bukayo Saka'yı alırdı. Avrupa Ligi'nde ilk hedefin ilk sekize girmek olduğunu, Türkiye Kupası'nın da hedefler arasında bulunduğunu ekledi.

LEANDRO TROSSARD KİMDİR?

Leandro Trossard, Beşiktaş'ta forma giyen Belçikalı futbolcu. Sol kanatta, 10 numara pozisyonunda ve sahte 9 olarak oynayabiliyor. Profesyonel kariyerine Genk'te başladı, İngiltere'de Brighton ve Arsenal formaları giydi, 2026 yazında Süper Lig'e geldi.

LEANDRO TROSSARD KAÇ YAŞINDA?

Leandro Trossard 31 yaşında. 4 Aralık 1994'te doğdu, bir ay sonra 32'ye girecek.

LEANDRO TROSSARD NERELİ?

Leandro Trossard, Belçika'nın Limburg eyaletindeki Maasmechelen'de doğdu. Profesyonel kariyerine de aynı eyaletin kulübü Genk'te başladı.

LEANDRO TROSSARD HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Leandro Trossard, 2012-2019 yılları arasında Genk'in oyuncusuydu. Bu dönemde kiralık olarak Lommel United, Westerlo ve OH Leuven'de oynadı. Genk'e döndükten sonra takımın kaptanlığını yaptı ve 2018-2019 sezonunda Belçika şampiyonluğu yaşadı.

2019'da İngiltere'ye gitti. Brighton & Hove Albion'da 121 maça çıktı, 25 gol attı ve 14 asist yaptı. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer oldu ve Londra ekibinde 2026 yazına kadar forma giydi. Beşiktaş bir önceki sezon da oyuncu için 25 milyon euroluk teklif yapmıştı.

LEANDRO TROSSARD BELÇİKA MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Leandro Trossard, Belçika milli takımında 2020'den beri oynuyor. EURO 2020, 2022 Dünya Kupası, EURO 2024 ve 2026 Dünya Kupası'nda Belçika kadrosunda yer aldı.