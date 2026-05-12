Lassa ateşi salgını nedir, bulaşıcı mı, belirtileri neler, Türkiye'ye geldi mi? Lassa ateşi salgınında kaç kişi öldü?

Ölümcül etkileriyle yeniden gündeme gelen Lassa ateşi salgını, birçok ülkede tedirginliğe neden oldu. Farelerden bulaşabildiği belirtilen virüsle ilgili vaka ve ölüm sayıları artarken, hastalığın belirtileri ve yayılma riski merak konusu haline geldi. Özellikle “Türkiye’de Lassa ateşi görüldü mü?” sorusu gündemde öne çıkarken, uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

LASSA ATEŞİ SALGINI NEDİR?

Lassa ateşi, Batı Afrika’da görülen ve Lassa virüsünün neden olduğu akut viral hemorajik bir hastalıktır. Hastalık genellikle enfekte kemirgenlerin idrarı veya dışkısıyla kirlenmiş gıda ve eşyalar yoluyla insanlara bulaşır. Nijerya başta olmak üzere Benin, Gana, Gine, Liberya, Mali ve Sierra Leone gibi ülkelerde yaygın olarak görülmektedir. Ölümcül kanamalı ateşe yol açabilen hastalık, özellikle sağlık hizmetlerine geç ulaşan kişilerde ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

LASSA ATEŞİ BULAŞICI MI?

Evet, Lassa ateşi bulaşıcı bir hastalıktır. Virüs, enfekte kemirgenlerin idrarı ve dışkısıyla temas sonucu bulaşabildiği gibi, enfekte kişilerin kanı, idrarı veya diğer vücut sıvılarıyla doğrudan temas halinde de insandan insana geçebilir. Özellikle hastanelerde yeterli hijyen önlemleri alınmadığında sağlık çalışanları risk altında bulunuyor.

LASSA ATEŞİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

Lassa ateşinin belirtileri genellikle ateş, halsizlik ve genel kırgınlıkla başlıyor. Ardından baş ağrısı, boğaz ağrısı, kas ve göğüs ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, öksürük ve karın ağrısı görülebiliyor. Ağır vakalarda ise yüz şişmesi, düşük tansiyon, ağız ve burundan kanama, nöbet, bilinç bulanıklığı ve koma gibi ciddi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bazı hastalarda işitme kaybı da yaşanabiliyor.

LASSA ATEŞİ SALGININ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Lassa ateşinin tedavisinde antiviral ilaç ribavirin erken dönemde verildiğinde etkili olabiliyor. Ayrıca hastalara sıvı desteği ve semptomlara yönelik tedavi uygulanıyor. Hastalık için şu anda onaylanmış bir aşı bulunmuyor. Uzmanlar, erken teşhis ve destekleyici bakımın hayatta kalma oranını artırdığını belirtiyor.

LASSA ATEŞİ SALGININDA KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

Nijerya’da yaşanan son Lassa ateşi salgınında bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 190’a yükseldiği açıklandı. Yetkililer, ölüm oranının geçen yıla göre arttığını ve salgının farklı eyaletlerde yayılmayı sürdürdüğünü belirtti.