Son günlerde Galatasaray’ın eski milli futbolcusu Sabri Sarıoğlu hakkında ortaya atılan iddialar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İddiaların odağında, Sarıoğlu’nun özel hayatına ilişkin çeşitli paylaşımlar ve bu paylaşımlarda adı geçen Lara Aslan bulunuyor. Konuya ilişkin kamuoyuna yansıyan açıklamalar ve paylaşımlar tartışılmaya devam ederken, taraflardan henüz net bir yargı kararı veya doğrulama gelmiş değil. Peki, Lara Aslan kimdir? Sabri Sarıoğlu'nun eski sevgilisi olduğunu iddia eden Lara Aslan ne açıklama yaptı? Detaylar...

LARA ASLAN KİMDİR?

Lara Aslan hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler, büyük ölçüde sosyal medya paylaşımları ve iddia niteliğindeki açıklamalardan ibaret. Aslan’ın, son günlerde gündeme gelen olaylarda adının geçmesiyle birlikte kamuoyunun dikkatini çektiği görülüyor.

İddialara göre Lara Aslan, geçmişte Sabri Sarıoğlu ile ilişki yaşadığını öne sürmüş ve bu süreçle ilgili bazı mesajlaşmaları sosyal medya üzerinden paylaşmıştır. Ancak bu iddialar hakkında doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmamaktadır.

Kamuoyuna yansıyan içeriklerde Aslan’ın, yaşadığını belirttiği süreçleri kişisel açıklamalarla dile getirdiği görülmektedir. Bu açıklamaların tamamı iddia niteliğindedir.

SABRI SARIOĞLU'NUN ESKİ SEVGİLİSİ OLDUĞUNU İDDİA EDEN LARA ASLAN NE AÇIKLAMA YAPTI?

Lara Aslan, Sabri Sarıoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yayılan mesajlarda Aslan’ın, Sarıoğlu ile yaşadığını iddia ettiği ilişkiye ve süreçte yaşandığını öne sürdüğü olaylara dair ifadeleri yer aldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN MESAJLAR VE İDDİALAR

Aslan’ın paylaşımlarında yer alan ifadelerden bazıları şu şekilde aktarıldı:

“Bana bulaştırdığın hastalığın ceremesini çekerken demediğini bırakmadın. Hamileyken şiddet gördüm. Bu yaşadıklarımın en küçüğü olarak kalmış. Tamı tamına 4 yıl hayatımdan, sağlığımdan çalınan 4 yıl. Bana hâlâ 30 bin dolardan fazla borcu var. Kendi karısına beni kötü olarak, bana da karısını 'kötü hasta' olarak gösteren gerçek bir hastadan bahsediyoruz.”

MESAJLAŞMA PAYLAŞIMLARI VE PSİKOLOJİK-FİZİKSEL İDDİALAR

Paylaşımlarda ayrıca Aslan’ın, Instagram üzerinden mesajlaşma ekran görüntülerini de paylaştığı ve şu ifadeleri kullandığı aktarılmaktadır:

“İki kadını da hem fiziksel hem psikolojik olarak hasta etti. Bu hikayenin en büyük suçlusu erkektir. Sayın Sabri Sarıoğlu en kısa zamanda çocuklarının hayatını karartmadan tedavi ol.”

Bu açıklamalar da tamamen iddia niteliğinde olup, taraflar arasında resmi bir açıklama veya doğrulama yapılmamıştır.

HUKUKİ SÜREÇ VE ŞİDDET İDDİALARI

Lara Aslan’ın ayrıca yaşadığını öne sürdüğü olaylarla ilgili yargıya başvuracağını belirttiği aktarılmaktadır. Paylaşımlarında, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia eden Aslan’ın şu ifadeleri kullandığı belirtilmiştir:

“Evli olduğunu biliyordum. Ama gidip geri geliyorlar. Diyor ki eşimden boşanacağım. Bu süreçte yanımda olmana ihtiyacım var. İlk tanıştığımda 19,5 yaşındaydım. Verdiği vaatlerle hayatımın içine eden bir insan.”

Bu açıklamalar da yine Aslan tarafından dile getirilen iddialar olarak kamuoyuna yansımış olup, yargı mercileri tarafından doğrulanmış değildir.