Lamine Yamal Dünya Kupası'nda kaç gol attı?

İspanya'nın yıldız futbolcusu Lamine Yamal, Dünya Kupası'ndaki performansıyla futbolseverlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Henüz genç yaşına rağmen turnuvada adından söz ettiren Yamal'ın kaç gol attığı merak konusu oldu. Dünya Kupası kariyerindeki ilk golünü 2026 FIFA Dünya Kupası'nda atan başarılı kanat oyuncusu, şu ana kadar organizasyonda 1 gole imza attı.

LAMINE YAMAL DÜNYA KUPASI'NDA KAÇ GOL ATTI?

Lamine Yamal, Dünya Kupası kariyerinde şu ana kadar 1 gol kaydetti. Genç yıldız, ilk Dünya Kupası golünü 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasında İspanya'nın Suudi Arabistan ile oynadığı karşılaşmada attı. Bu golle birlikte Dünya Kupası kariyerindeki ilk gol sevincini yaşayan Yamal, turnuvanın dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

LAMINE YAMAL'IN DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

İspanya Milli Takımı'nın hücum hattında görev yapan Lamine Yamal, sadece attığı golle değil, oyun görüşü, asistleri ve hücumdaki etkili performansıyla da ön plana çıkıyor. Henüz genç yaşta olmasına rağmen Dünya Kupası sahnesinde sergilediği futbol, gelecek yıllarda turnuvanın en önemli yıldızlarından biri olacağının sinyallerini veriyor.

LAMINE YAMAL DÜNYA KUPASI İSTATİSTİKLERİ

Lamine Yamal'ın Dünya Kupası kariyerinde şu ana kadar 1 gol bulunuyor. Kariyerinin henüz başında olan genç futbolcunun, önümüzdeki maçlarda gol sayısını artırarak İspanya'nın başarısına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.