Lale Tanacı kimdir, ne iş yapıyor? İlhan Tanacı'nın eşi Lale Tanacı kaç yaşında, nereli?

Türkiye’de ev tekstili ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren ve “Madame Coco” markasıyla tanınan İlhan Tanacı’nın özel hayatı, son dönemde kamuoyunun gündemine gelen boşanma süreciyle birlikte merak konusu olmuştur. İlhan Tanacı’nın eşi Lale Tanacı, uzun yıllar kamuoyundan uzak, daha çok özel yaşamı ile bilinen bir isim olarak öne çıkmaktadır.

İLHAN TANACI'NIN EŞİ LALE TANACI KİMDİR?

2004 yılında İlhan Tanacı ile evlenen Lale Tanacı, yaklaşık 22 yıl süren evliliği boyunca medyada sınırlı şekilde yer almıştır. Çiftin bu evlilikten reşit yaşa ulaşmış iki çocuğu bulunmaktadır. Boşanma sürecinin ardından Lale Tanacı’nın ismi özellikle dava süreci ve tarafların karşılıklı iddialarıyla birlikte daha sık anılmaya başlanmıştır.

LALE TANACI NE İŞ YAPIYOR?

Lale Tanacı’nın mesleki yaşamına dair kamuya açık kaynaklarda net ve doğrulanmış bir iş tanımı bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, İlhan Tanacı’nın Türkiye ve dünyada geniş bir mağaza ağına sahip “Madame Coco” markasının kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olması, çiftin yaşam standardı ve ekonomik düzeyinin sıkça gündeme gelmesine neden olmuştur. Ancak Lale Tanacı’nın profesyonel iş hayatına ilişkin kesin bilgiler bulunmamaktadır.

LALE TANACI KAÇ YAŞINDA?

Lale Tanacı’nın doğum tarihi ve yaşı hakkında kamuya açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

LALE TANACI NERELİ?

Lale Tanacı’nın memleketi veya doğum yeri hakkında da kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış bir bilgi yer almamaktadır.

İLHAN TANACI VE LALE TANACI BOŞANDI MI?

İlhan Tanacı ve Lale Tanacı arasındaki evlilik, 22 yılın ardından çekişmeli bir boşanma süreciyle sona ermiştir. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen dava kamuoyuna da yansıyan detaylarıyla dikkat çekmiştir.

Basına yansıyan bilgilere göre Lale Tanacı, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle boşanma davası açmış; dilekçesinde ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri sürmüştür. Ayrıca, İlhan Tanacı’nın yüksek cirolu bir şirketin sahibi olmasına rağmen, yapılan harcamalara ilişkin belgeler talep ettiği iddiaları da dava dosyasında yer almıştır.

Mahkeme sürecinin sonunda boşanma gerçekleşmiş, karar doğrultusunda Lale Tanacı kusurlu bulunmuş ve İlhan Tanacı’ya 300 bin lira tazminat ödemesine hükmedilmiştir. Böylece taraflar arasındaki uzun süreli evlilik hukuken sona ermiştir.