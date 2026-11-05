Lale Ilgaz kimdir? Gülen Gözler'in Hasret'i Lale Ilgaz hangi filmlerde oynadı?

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Gülen Gözler'in kıvırcık saçlı Hasret'i Lale Ilgaz, 1977'de iki filmde oynadı ve bir daha sete dönmedi. Aradan neredeyse yarım asır geçti, adı bu hafta yeniden konuşuluyor.

4 Kasım 2026'da birkaç magazin galerisi, Ilgaz'ın film karelerini bugünkü fotoğraflarıyla yan yana yayımladı.

LALE ILGAZ NEREDE YAŞIYOR?

Lale Ilgaz İzmir'de yaşıyor. Bu bilgi Yeni Asır'ın 4 Kasım 2026 tarihli haberiyle ortaya çıktı. Ilgaz, 1977'deki son filminden bu yana kamera önüne çıkmadı ve gözlerden uzak bir hayat sürdü.

Adı daha önce de zaman zaman gündeme geldi. Ekim 2020'de basına yansıyan fotoğraflarıyla da bir süre konuşulmuştu.

LALE ILGAZ KİMDİR?

Lale Ilgaz, Ertem Eğilmez'in yönettiği 1977 yapımı Gülen Gözler filminde ailenin en küçük kızı Hasret'i canlandıran oyuncudur. Kamera karşısına ilk kez bir reklam filmiyle çıktı, ardından Gülen Gözler'in kadrosuna seçildi.

Oyunculuğu kısa sürdü. Aynı yıl bir filmde daha göründükten sonra sinemayı bıraktı.

LALE ILGAZ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Lale Ilgaz iki filmde oynadı, ikisi de 1977 yapımı: Gülen Gözler ve Kızını Dövmeyen Dizini Döver. İkinci filmde "dans eden kız" rolüyle kısa bir sahnede yer aldı.

LALE ILGAZ GÜLEN GÖZLER'DE KİMİ CANLANDIRDI?

Lale Ilgaz, Gülen Gözler'de Yaşar Usta'nın en küçük kızı Hasret'i oynadı. Filmin kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda ve Müjde Ar da vardı.

Ilgaz, bu usta isimlerle çalışmaktan büyük zevk aldığını anlatmış, set için "Biz bir aileydik" demişti.