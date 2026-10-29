Laçin Ceylan kimdir? Kızılcık Şerbeti'ne yaz iptalinden üç ay sonra Belgin hala olarak geldi

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Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın halası sonunda ekrana çıkıyor. Laçin Ceylan, Show TV dizisinin 28 Ekim 2026'da yayımlanan 145. bölüm fragmanında Belgin rolüyle ilk kez göründü.

Ceylan'ın adı temmuzda da diziyle birlikte anılmıştı. O zaman Kıvılcım'ın halası Devrim'i oynaması planlanıyordu, ama senaryo değişikliği yüzünden karakterden vazgeçildi. Üç ay sonra aynı aileye bu kez Belgin olarak katıldı.

LAÇİN CEYLAN KIZILCIK ŞERBETİ'NDE KİMİ OYNUYOR?

Laçin Ceylan, Kızılcık Şerbeti'nde Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım'ın halası Belgin'i oynuyor. Belgin bir emniyet müdürü. İzmir'den İstanbul'a, haber vermeden yeğeninin evine geliyor ve evdeki karışıklığın ortasında Kıvılcım'ın yanında duruyor.

Dobra ve esprili bir kadın olarak yazılan Belgin, fragmandaki ilk sahnesinde Çimen'e yaklaşan Emir'i tehdit ediyor. Ceylan'ın göründüğü yeni bölüm 30 Ekim 2026 akşamı saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak. Diziyi Gold Film çekiyor.

LAÇİN CEYLAN KİMDİR?

Laçin Ceylan, tiyatrodan gelen bir oyuncu ve yönetmen. İzmir Özel Türk Koleji'nden sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü 1989'da bitirdi, 1993'te yüksek lisansını tamamladı.

Mezuniyetin ardından Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda, sonra uzun yıllar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oynadı. Hayvan Çiftliği ile 3. Selim de bu dönemde sahneye çıktığı oyunlar arasında. 2006'da Nihat İleri ve Levent Öktem'le birlikte Bi Tiyatro'yu kurdu. Konservatuvarda oyunculuk ve ses dersleri verdi; yönetmen olarak da Kel Şarkıcı'yı ve Delil Yetersizliği'ni sahneye koydu.

LAÇİN CEYLAN KAÇ YAŞINDA?

Laçin Ceylan 25 Kasım 1965'te doğdu. Oyuncu 60 yaşında ve 25 Kasım'da 61'ine girecek.

LAÇİN CEYLAN NERELİ?

Laçin Ceylan İzmirli. Kentte doğdu, okulu da orada okudu. 1984'te İzmir Devlet Tiyatrosu'nun Kuşlar İzmir Üstüne Uçar oyununda sahneye çıktı.

LAÇİN CEYLAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Laçin Ceylan televizyonda 2001'de Karanlıkta Koşanlar ile tanındı. Ardından Gece Yürüyüşü (2004), Gümüş (2005) ve Sevim'i oynadığı Hatırla Sevgili (2006) geldi. Gönülçelen, Benim Hala Umudum Var, Selda Mazharoğlu rolündeki Çilek Kokusu, İnsanlık Suçu ve Aşk Ağlatır sonraki yılların dizileri.

2022'de Camdaki Kız'da Pervin Pekiner'i, 2023'te Yüz Yıllık Mucize'de Müjde'yi canlandırdı. 2024'te Gaddar'da Çağatay Ulusoy'un oynadığı Dağhan'ın annesi Fatma Yalçın oldu. Sinemada da Kurşun Adres Sormaz, Kaçıklık Diploması, Gözetleme Kulesi, Delibal, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü ve Âşıklar Bayramı filmlerinde rol aldı.

LAÇİN CEYLAN HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

Laçin Ceylan, Bi Tiyatro'da oynadığı Etna: Bedendeki Kuyu ile 2007'de 12. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde yılın en başarılı kadın oyuncusu seçildi. 2012'de Gözetleme Kulesi'ndeki rolüyle 19. Adana Altın Koza Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. 2016'da Tiyatro Eleştirmenleri Birliği de onu yılın kadın oyuncusu seçti.