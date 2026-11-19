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2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez KYK bursu ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan üniversite öğrencileri için beklenen ödeme süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte ilk ödemelerin tarihleri ve T.C. kimlik numarasına göre ödeme sıralaması belli oldu. Ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödemeler öğrencilerin hesaplarına aktarılırken, öğrenciler kendi ödeme günlerini araştırmaya başladı. Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak? T.C. kimlik numarasına göre 2026-2027 KYK ödeme takvimi nasıl? Detaylar...

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Evet. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs veya öğrenim kredisi alacak öğrenciler için ödemelerin 18 Kasım 2026 itibarıyla başladığını duyurdu.

İlk ödeme kapsamında öğrencilere ekim ve kasım aylarını içeren iki aylık burs veya öğrenim kredisi yatırılıyor. Ödemeler, 22 Kasım 2026 tarihine kadar öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre Ziraat Bankası hesaplarına aktarılacak.

2026-2027 KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TAKVİMİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre ilk ödemeler, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre beş farklı günde gerçekleştiriliyor.

18 Kasım 2026 Çarşamba: T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar

19 Kasım 2026 Perşembe: T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar

20 Kasım 2026 Cuma: T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar

21 Kasım 2026 Cumartesi: T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar

22 Kasım 2026 Pazar: T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar

Buna göre bugün, 19 Kasım Perşembe günü, T.C. kimlik numarasının son hanesi 2 olan öğrencilerin ilk ödemeleri hesaplarına yatırılıyor.

KYK BURS VE KREDİ İLK ÖDEMESİNDE NE KADAR YATACAK?

2026 yılı için geçerli KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları, öğrencilerin eğitim seviyesine göre değişiyor. İlk ödemede ekim ve kasım aylarına ait iki aylık tutar birlikte yatırıldığı için öğrencilerin hesaplarına geçecek miktarlar da farklılaşıyor.

Ön lisans ve lisans öğrencileri: Aylık 4.000 TL, ilk ödeme toplam 8.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri: Aylık 8.000 TL, ilk ödeme toplam 16.000 TL

Doktora öğrencileri: Aylık 12.000 TL, ilk ödeme toplam 24.000 TL

Bu tutarlar, 2026 yılı için açıklanan aylık burs ve kredi miktarları üzerinden hesaplanıyor.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü+1

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ HER AYIN KAÇINDA YATACAK?

İlk ödemelerin tamamlanmasının ardından KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri aylık takvim doğrultusunda devam edecek. KYGM'nin açıklamasına göre takip eden aylarda ödemeler, her ayın 6'sı ile 10'u arasında öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre gerçekleştirilecek.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, ödemelerini Ziraat Bankası hesapları üzerinden takip edebilecek. Öğrenciler Ziraat Mobil, internet bankacılığı ve ATM aracılığıyla hesap hareketlerini kontrol edebilir.

Burs ve kredi hak sahipliği bilgileri ise e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Ödeme alabilmek için gerekli taahhütname onayının da tamamlanmış olması gerekiyor.