Kuzey Marmara Otoyolu bayramda ücretsiz mi?

Kuzey Marmara Otoyolu bayram dönemlerinde geçiş ücretlerinin uygulanıp uygulanmadığı sürücüler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. “Kuzey Marmara Otoyolu bayramda ücretsiz mi?” sorusu özellikle uzun yol planı yapan vatandaşların gündeminde öne çıkarken, bayram tatili süresince otoyolun ücretlendirme durumu resmi kararlarla netlik kazanıyor.

Bayram tatilinde yolculuk yapacak sürücüler, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden geçişlerin ücretsiz olup olmadığını sıkça sorguluyor. “Kuzey Marmara Otoyolu bayramda ücretsiz mi?” sorusu, özellikle İstanbul ve çevresinde seyahat edecek vatandaşlar için kritik önem taşırken, otoyolun hangi kapsamda ücretli ya da ücretsiz olduğu bayram öncesi açıklanan uygulamalarla belirleniyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Sürücülerin en çok araştırdığı güzergâhların başında Kuzey Marmara Otoyolu geliyor. Ancak otoyol, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında özel şirketler tarafından işletildiği için bayram tatili boyunca ücretsiz geçiş uygulamasına dahil edilmiyor. Bu nedenle Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanacak sürücüler, belirlenen tarife üzerinden ücret ödemeye devam edecek.

HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ?

Bayram döneminde ücretsiz geçiş uygulaması yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki yolları kapsıyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi bazı geçiş noktalarında ücretsiz kullanım imkânı sağlanıyor. Ancak Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen projeler bu uygulamanın dışında tutuluyor.

HANGİ YOLLAR ÜCRETLİ OLACAK?

Resmi düzenlemeye göre Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen güzergâhlarda ücretlendirme devam ediyor. Bu kapsamda Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi önemli geçiş noktalarında bayram süresince de ücret alınmaya devam edilecek.

SÜRÜCÜLER YOĞUNLUK ÖNCESİ PLAN YAPIYOR

Bayram tatilinin uzamasıyla birlikte özellikle İstanbul çıkışlı güzergâhlarda trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Sürücüler, hem ücretsiz geçiş noktalarını hem de ücretli otoyol ve köprüleri dikkate alarak alternatif güzergâh planlaması yapmaya yöneliyor. 

Osman DEMİR
