Kuzey Makedonya - Slovenya maçı hangi kanalda, Kuzey Makedonya - Slovenya maçı nereden CANLI izlenir?

Kuzey Makedonya - Slovenya maçı bugün, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te Üsküp'teki National Arena Toshe Proeski'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. İşte Kuzey Makedonya - Slovenya maçının yayın bilgileri.

KUZEY MAKEDONYA - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Kuzey Makedonya - Slovenya maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

KUZEY MAKEDONYA - SLOVENYA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Kanalın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında bu maç için doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. İzleyiciler maçı S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.

KUZEY MAKEDONYA - SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kuzey Makedonya - Slovenya maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

KUZEY MAKEDONYA - SLOVENYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Üsküp'teki National Arena Toshe Proeski'de oynanacak.