Kuzey Makedonya - Slovenya maçı hangi kanalda, Kuzey Makedonya - Slovenya maçı nereden CANLI izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar Ligi'nde Kuzey Makedonya, sahasında Slovenya'yı konuk ediyor. Mücadele öncesinde futbolseverler "Kuzey Makedonya - Slovenya maçı hangi kanalda?" ve "Kuzey Makedonya - Slovenya maçı nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor.
Kuzey Makedonya - Slovenya maçı bugün, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te Üsküp'teki National Arena Toshe Proeski'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. İşte Kuzey Makedonya - Slovenya maçının yayın bilgileri.
KUZEY MAKEDONYA - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Kuzey Makedonya - Slovenya maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
KUZEY MAKEDONYA - SLOVENYA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?
S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Kanalın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında bu maç için doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. İzleyiciler maçı S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.
KUZEY MAKEDONYA - SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Kuzey Makedonya - Slovenya maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.
KUZEY MAKEDONYA - SLOVENYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma, Üsküp'teki National Arena Toshe Proeski'de oynanacak.