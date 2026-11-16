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Kutsi evlendi mi, kiminle evlendi? Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Bir süredir Sevda Sönmez ile birliktelik yaşayan sanatçı, 15 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen nikâh töreniyle dünyaevine girdi. Çiftin nikâh şahitliğini AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram üstlendi. Kutsi'nin evlilik haberi sonrası sanatçının eşi ve geçmişteki evlilikleri de merak edilmeye başlandı.

KUTSİ EVLENDİ Mİ?

Evet. Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, 15 Kasım 2026 Pazar akşamı Sevda Sönmez ile evlendi. Aile üyeleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle nikâh masasına oturan çift, hayatlarını birleştirdi.

Nikâh töreninden görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, evlilik haberini duyuran isimlerden biri de AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram oldu.

KUTSİ KİMİNLE EVLENDİ?

Kutsi, bir süredir birlikte olduğu Sevda Sönmez ile evlendi. Çiftin nikâh töreninde AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram şahitlik yaptı.

Bayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli dostum, sanatçı Kutsi ile Sevda’nın bu mutlu günlerinde nikah şahitliği yapmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgi, saygı ve muhabbetle kurdukları yuvalarının bir ömür boyu huzur, mutluluk ve bereketle dolmasını diliyorum. Kutsi ve Sevda’ya bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Allah mesut etsin"

KUTSİ KAÇINCI KEZ EVLENDİ?

Sevda Sönmez ile yaptığı evlilikle Kutsi üçüncü kez nikâh masasına oturdu. Sanatçı, daha önce Sinem Bayraktutar ve Sibel Ülker ile evlilik yaşamıştı.

Kutsi'nin ilk evliliği 2008 yılında Sinem Bayraktutar ile gerçekleşti. 2015 yılında sona eren bu evliliğin ardından sanatçı, 10 Mart 2021'de Sibel Ülker ile Gaziantep'te evlendi. Bu birliktelik de 2023 yılında sona erdi.

KUTSİ'NİN ÇOCUĞU VAR MI?

Kutsi'nin ilk evliliğini yaptığı Sinem Bayraktutar ile birlikteliğinden Ceylin Ada ve Lila isimli iki kızı bulunuyor. Sanatçı, özel hayatını genel olarak gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

KUTSİ KİMDİR?

Gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan sanatçı, 16 Mart 1973 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk kariyeriyle de tanınan Kutsi, müzik çalışmalarının yanında çeşitli televizyon dizilerinde rol aldı.