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Kütahya otobüs kazası SON DAKİKA! Kütahya otobüs kazasında kaç yaralı var, ölü var mı?

Kütahya otobüs kazası SON DAKİKA! Kütahya otobüs kazasında kaç yaralı var, ölü var mı?
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İstanbul-Kuşadası seferini yapan yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı. Peki, Kütahya otobüs kazasında kaç yaralı var, ölü var mı? İşte Kütahya otobüs kazası son dakika gelişmesine ilişkin son bilgiler.

İstanbul- Kuşadası seferini yapan yolcu otobüsünün Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda devrilmesi sonucu çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Kaza sonrası bölgede kurtarma ve sağlık çalışmaları başlatılırken, ilk belirlemelere göre 31 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. İşte Kütahya otobüs kazası son dakika gelişmesine ilişkin resmi olarak paylaşılan bilgiler...

KÜTAHYA OTOBÜS KAZASI SON DAKİKA!

İstanbul-Kuşadası seferini yaptığı öğrenilen, M.E.G. idaresindeki yolcu otobüsü, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 36'ncı kilometresinde kaza yaptı.

Edinilen bilgilere göre otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, devrilen otobüste bulunan yolcuları güvenli şekilde tahliye etmek ve yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazanın ardından ilgili ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme de başlatıldı.

KÜTAHYA OTOBÜS KAZASINDA KAÇ YARALI VAR?

Kaza sonrası yapılan ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk sağlık müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları da tamamlanmasının ardından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KÜTAHYA YOLUNDA TRAFİK KAZASINDA ÖLÜ VAR MI?

Verilen bilgiler kapsamında herhangi bir can kaybına ilişkin açıklama yer almadı. Yetkililer tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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