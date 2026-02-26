Haberler

Kütahya okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Kütahya'da okul yok mu (KÜTAHYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kütahya okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Kütahya'da okul yok mu (KÜTAHYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

27 Şubat Cuma günü Kütahya'daki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, hava durumu ve kar yağışı durumuna göre kar tatili olup olmadığı bilgisi verilecek.

Kütahya'da 27 Şubat Cuma günü okullar tatil mi, yoksa eğitime devam mı edilecek? Bu sorunun yanıtı Kütahya Valiliği'nin yapacağı kar tatili duyurusu ile netleşecek. Kütahya'daki öğrenciler, veliler ve öğretmenler, kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor.

KÜTAHYA'DA BULUTLU VE SOĞUK BİR GÜN: 27 ŞUBAT RAPORU

Kütahya genelinde 27 Şubat 2026 Cuma günü, dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü kapalı bir hava bekleniyor. Şehirde gün boyu güneşin yüzünü göstermediği, kış koşullarının hakim olduğu bir atmosfer görülecek.

HAVA DURUMU DETAYLARI

Cuma günü Kütahya merkez ve ilçelerinde gökyüzü tamamen bulutlarla kaplı olacak.

• Hava Durumu: Hem gündüz hem de gece saatlerinde bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

• Sıcaklık: Günün en yüksek sıcaklığı 1°C olarak ölçülürken, gece dondurucu soğukla birlikte termometreler -3°C seviyelerine kadar gerileyecek.

• Yağış İhtimali: Gündüz ve gece saatlerinde kar yağışı olasılığı %20 seviyelerinde tahmin ediliyor.

• Rüzgar: Kuzey yönünden saatte 12 mph hızla esecek sert rüzgar, hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek.

• Nem Oranı: Gün genelinde nem oranı %70 civarında seyredecek.

Kütahya okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Kütahya'da okul yok mu (KÜTAHYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

KRİTİK UYARILAR VE ÖNLEMLER

• Buzlanma ve Don Riski: Gece sıcaklığın sıfırın altına (-3°C) düşmesi nedeniyle yollarda buzlanma riski bulunmaktadır. Özellikle sabahın ilk saatlerinde trafiğe çıkacak sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önerilmektedir.

• Soğuk Rüzgar Etkisi: Kuzeyden esen rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık gün boyu dondurucu seviyelerde kalacaktır. Dışarı çıkacak vatandaşların sıkı giyinmeleri sağlık açısından önem taşımaktadır.

KÜTAHYA OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
Şamil Tayyar'ın 'yolsuzluk' iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi

Şamil Tayyar'ın iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi
Eşini mobilya mağazasında darbetti

İş yerinde çalışırken böyle kabusu yaşadı
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Kaldırıma savrulan otomobil çocuklarına yemek götüren anneyi hayattan kopardı

Evlatlarına yemek götürüyordu! Kaldırıma çıkan araç hayattan kopardı
Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti

Üvey anne işkencesi: 12 yaşındaki çocuk ölmeden önce faili ifşa etti