Kütahya okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Kütahya'da okul yok mu (KÜTAHYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kütahya'da 27 Şubat Cuma günü okullar tatil mi, yoksa eğitime devam mı edilecek? Bu sorunun yanıtı Kütahya Valiliği'nin yapacağı kar tatili duyurusu ile netleşecek. Kütahya'daki öğrenciler, veliler ve öğretmenler, kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor.

KÜTAHYA'DA BULUTLU VE SOĞUK BİR GÜN: 27 ŞUBAT RAPORU

Kütahya genelinde 27 Şubat 2026 Cuma günü, dondurucu soğukların etkisini sürdürdüğü kapalı bir hava bekleniyor. Şehirde gün boyu güneşin yüzünü göstermediği, kış koşullarının hakim olduğu bir atmosfer görülecek.

HAVA DURUMU DETAYLARI

Cuma günü Kütahya merkez ve ilçelerinde gökyüzü tamamen bulutlarla kaplı olacak.

• Hava Durumu: Hem gündüz hem de gece saatlerinde bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

• Sıcaklık: Günün en yüksek sıcaklığı 1°C olarak ölçülürken, gece dondurucu soğukla birlikte termometreler -3°C seviyelerine kadar gerileyecek.

• Yağış İhtimali: Gündüz ve gece saatlerinde kar yağışı olasılığı %20 seviyelerinde tahmin ediliyor.

• Rüzgar: Kuzey yönünden saatte 12 mph hızla esecek sert rüzgar, hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek.

• Nem Oranı: Gün genelinde nem oranı %70 civarında seyredecek.

KRİTİK UYARILAR VE ÖNLEMLER

• Buzlanma ve Don Riski: Gece sıcaklığın sıfırın altına (-3°C) düşmesi nedeniyle yollarda buzlanma riski bulunmaktadır. Özellikle sabahın ilk saatlerinde trafiğe çıkacak sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önerilmektedir.

• Soğuk Rüzgar Etkisi: Kuzeyden esen rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık gün boyu dondurucu seviyelerde kalacaktır. Dışarı çıkacak vatandaşların sıkı giyinmeleri sağlık açısından önem taşımaktadır.

KÜTAHYA OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.