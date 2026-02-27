Kuşaklılar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kuşaklılar filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kuşaklılar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kuşaklılar filmini izleyecek olanların merak ettiği Kuşaklılar konusu nedir, Kuşaklılar oyuncuları kimler ve Kuşaklılar özeti gibi konuları inceliyoruz.

KUŞAKLILAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, aile değerleri, eski ve yeni nesil (farklı kuşaklar) arasındaki çatışmalar, romantizm ve komedi unsurları etrafında şekillenmektedir

KUŞAKLILAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncu Kadrosu: Filmin başrollerini Almila Ada ve Emin Günenç paylaşmaktadır. Kadroda ayrıca Selahattin Taşdöğen, Sinan Bengier, Yüksel Ünal, Aslı Omağ, Berkay Veli, Aslı Samat, Birhan Tut ve Berat Hekim gibi güçlü isimler yer almaktadır.

KUŞAKLILAR FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekim Yeri ve Zamanı: Filmin çekimleri 2024 yılında Kuşadası'nda başlamıştır.