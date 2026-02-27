Haberler

Kuşaklılar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kuşaklılar filmi ne zaman, nerede çekildi?

Kuşaklılar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kuşaklılar filmi ne zaman, nerede çekildi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kuşaklılar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kuşaklılar konusu, özeti ve Kuşaklılar oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kuşaklılar filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kuşaklılar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kuşaklılar filmini izleyecek olanların merak ettiği Kuşaklılar konusu nedir, Kuşaklılar oyuncuları kimler ve Kuşaklılar özeti gibi konuları inceliyoruz.

KUŞAKLILAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, aile değerleri, eski ve yeni nesil (farklı kuşaklar) arasındaki çatışmalar, romantizm ve komedi unsurları etrafında şekillenmektedir

KUŞAKLILAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncu Kadrosu: Filmin başrollerini Almila Ada ve Emin Günenç paylaşmaktadır. Kadroda ayrıca Selahattin Taşdöğen, Sinan Bengier, Yüksel Ünal, Aslı Omağ, Berkay Veli, Aslı Samat, Birhan Tut ve Berat Hekim gibi güçlü isimler yer almaktadır.

KUŞAKLILAR FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekim Yeri ve Zamanı: Filmin çekimleri 2024 yılında Kuşadası'nda başlamıştır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı

Dünyayı tedirgin eden savaşta taraflardan birinden zeytin dalı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür

Özel duymasın! CHP'li Başkan'dan Bakan Kurum'a olay sözler
Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenildi

Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenik düştü
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür

Özel duymasın! CHP'li Başkan'dan Bakan Kurum'a olay sözler
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti