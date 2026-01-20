KURYE YASAĞI SON DAKİKA: Bugün kuryeler çalışıyor mu? İstanbul'da kuryeler çalışıyor mu?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklamaya göre, motorlu kuryelerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı. Vatandaşlar "kuryeler çalışıyor mu?" sorusuna yanıt ararken, yasak süresi ve detayları merak konusu oldu. İşte İstanbul'daki güncel kurye yasağı ve hava durumu bilgileri.

KURYE YASAĞI SON DAKİKA: BUGÜN KURYELER ÇALIŞIYOR MU 20 OCAK?

İstanbul Valiliği, şehirdeki yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkan motor kuryeler için geçici bir yasak getirdi. Yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle saat 10.00 itibariyle kuryelerin trafiğe çıkışının durdurulduğu belirtildi.

Valilikten gelen son açıklamaya göre, kuryeler için trafiğe çıkış yasağı 20 Ocak Salı günü saat 10.00'a kadar sürecek. Bu karar, hem kuryelerin güvenliği hem de trafikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla alındı.

Ayrıca ağır taşıtlar için getirilen yasağın saat 16.00 itibariyle sona ereceği ifade edildi. Bu durumda ağır tonajlı araçlar öğleden sonra normal trafiğe dönerken, motorlu kuryeler için yasağın devam edeceği bildirildi.

İSTANBUL'DA KURYELER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'daki kar yağışı, kuryelerin çalışma düzenini doğrudan etkiliyor. Kar ve buzlanma nedeniyle İstanbul Valiliği, motorlu kuryelerin güvenliği açısından trafiğe çıkışlarını geçici olarak yasakladı.

Valiliğin duyurusuna göre, yasağın kalkacağı tarih ve saat 20 Ocak Salı günü saat 10.00 olarak açıklandı. Vatandaşlar ve işletmeler, bu süre boyunca kuryelerden hizmet almakta zorluk yaşayabilir.

Kuryeler için getirilen bu geçici kısıtlama, özellikle online sipariş ve hızlı teslimat süreçlerini etkileyebilir. Yetkililer, hava koşullarının iyileşmesi ve yol güvenliğinin sağlanması ile birlikte yasağın kaldırılacağını belirtti.

İSTANBUL HAVA DURUMU: KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI BEKLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 19 Ocak Pazartesi günü için İstanbul genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre, sabah saatlerinde 1 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı öğle saatlerinde 5 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 3 dereceye, gece saatlerinde ise 2 derece civarına düşecek.

Günün ilk saatlerinde kar yağışı etkili olacak. Öğleye kadar şehir genelinde yer yer kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren ise yağışların karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle motorlu kuryelerin hareketliliğini ciddi şekilde sınırlandırıyor.