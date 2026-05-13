Kuruluş Osman neden yok, bugün Kuruluş Osman yok mu, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, Kuruluş Osman final mi yaptı, bitti mi?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman’ın yeni bölümünün yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. “Kuruluş Osman neden yok, bugün yeni bölüm yayınlanmayacak mı?” soruları sosyal medyada gündem olurken, dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Her hafta çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman dizisinin yayın durumuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. Dizinin yeni bölümünü bekleyen seyirciler, “Kuruluş Osman bugün neden yok?” ve “Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. ATV yayın akışındaki değişiklik sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi.

KURULUŞ ORHAN BU AKŞAM VAR MI?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan dizisi, 13 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. Sevilen dizinin yayın saatinde ekranlarda Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi olacak.

KURULUŞ ORHAN BUGÜN NEDEN YOK?

ATV’nin yayın akışında yaptığı değişiklik nedeniyle Kuruluş Orhan dizisine bu hafta ara verildi. Bu akşam Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik karşılaşma canlı yayınlanacağı için dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

Futbol karşılaşmasının yayın programında öncelik kazanması nedeniyle dizinin yayın tarihi bir hafta ertelendi. Dizinin takipçileri ise yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı.

KURULUŞ ORHAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümünün 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de ATV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin 24. bölümüyle kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

