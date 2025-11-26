Osmanlı'nın kuruluş dönemini konu alan yapımların gördüğü yoğun ilgi, bu dizinin de gündeme damga vurmasını sağladı. Özellikle izleyicilerin merak ettiği en önemli sorulardan biri ise Kuruluş Orhan nerede çekiliyor? sorusu oldu. Dizinin görkemli atmosferi, tarihi dokuları yansıtan set tasarımları ve gerçekçi sahneleri bu merakı daha da artırıyor. İşte Kuruluş Orhan dizisinin çekim yerlerine dair tüm detaylar…

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NEDEN BU KADAR İLGİ GÖRÜYOR?

Tarihi diziler son yıllarda büyük bir popülerlik kazandı. Hem yerli hem yabancı izleyicilerin, geçmiş dönem hikâyelerine olan ilgisi arttıkça yapımcılar da bu alanda daha fazla projeye yöneldi. Kuruluş Orhan ise Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarını konu alması, dönemin siyasi ve sosyal yapısını etkileyici bir hikâye üzerinden işlemesiyle dikkat çekiyor.

Dizide kullanılan atmosfer, kostümler, detaylı savaş sahneleri ve döneme uygun mekân tasarımları da yapımın beğenilmesinde önemli rol oynuyor. Özellikle Orhan Gazi'nin yaşamını ve Osmanlı'nın büyüme sürecini mercek altına alan hikâye, izleyiciyi tarihin içine çeken bir anlatımla sunuluyor.

KURULUŞ ORHAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Orhan dizisinin büyük bölümü İstanbul'un Beykoz ilçesinde kurulan devasa film platosunda çekiliyor. Bu plato, daha önce pek çok tarihi yapımın da çekimlerinde kullanılan geniş bir alana sahip. Osmanlı'nın ilk dönemlerini yansıtmak için özel olarak hazırlanan bu set, tahta yapılar, çarşılar, oba alanları ve savaş meydanları gibi birçok detaylı bölümden oluşuyor.

Beykoz'daki plato, doğal orman alanlarıyla çevrili olması nedeniyle dış çekimler için oldukça ideal bir ortam sunuyor. Yapım ekibi, hem iç hem dış sahnelerde bu bölgenin doğal dokusundan faydalanarak izleyiciye gerçeklik hissi yüksek bir atmosfer sunuyor. Özellikle oba sahneleri, orman içinde yapılan çekimlerle güçlendirilirken, kale ve şehir sahneleri için titizlikle oluşturulmuş taş yapılar ve surlar kullanılıyor.

TARİHİ DOKUYU YAŞATMAK İÇİN ÖZEL PLATO KULLANILIYOR

Dizinin çekildiği özel plato, yalnızca açık alanlarla sınırlı değil. İç mekân sahneleri için devasa stüdyolar, Osmanlı mimarisine uygun şekilde yeniden inşa ediliyor. Ahşap süslemeler, dönemin saray ve yönetim yapısını yansıtan odalar, pazar yerleri, kervansaraylar ve mescit gibi birçok alan, kamera önünde gerçeğini aratmayan detaylarla hazırlanıyor.

Bu sayede yapım ekibi, sahneleri doğal şartlara bağlı kalmadan her mevsim uygun şekilde çekebiliyor. Özellikle büyük kitle sahneleri, yağmur ve sis efektlerinin kontrollü uygulanabilmesi için stüdyo ortamında yapılabiliyor.

DOĞAL MEKANLAR DA DİZİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Beykoz platosu dışında, İstanbul çevresinde yer alan doğal ormanlık bölgelerde de zaman zaman çekimler gerçekleştiriliyor. Çeşitli aksiyon sahneleri, atlı çekimler ve uzun yürüyüş sekansları için bu doğal alanlar tercih ediliyor. Böylece dizide hem doğal hem de özel olarak tasarlanmış mekânlar bir arada kullanılarak görsel zenginlik artırılıyor.

Bazı bölümlerde Marmara Bölgesi'nin farklı doğa alanları da çekim yeri olarak seçiliyor. Vadiler, göl kıyıları ve açık çayır alanları, Orhan Gazi döneminin ruhunu yansıtacak şekilde kullanılıyor.

KURULUŞ ORHAN GERÇEKÇİ ATMOSFERİYLE FARK YARATIYOR

Kuruluş Orhan dizisi, büyük bir özenle hazırlanmış çekim alanları sayesinde izleyiciyi tarihin derinliklerine götürmeyi başarıyor. Beykoz'daki dev plato, dizinin ana mekanı olarak hem tarihi dokuyu canlandırıyor hem de yapımın sinematik kalitesini yükseltiyor. Doğal bölgelerin de çekimlerde yoğun şekilde kullanılması, yapımın gerçekçiliğini daha da güçlendiriyor.

Tüm bu unsurlar birleştiğinde, Kuruluş Orhan yalnızca konusu ile değil, görsel dünyasıyla da dikkat çeken bir dizi haline geliyor.