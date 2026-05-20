Kuruluş Orhan final mi yapıyor, Kuruluş Orhan ne zaman final yapacak?

Son dönemin ilgiyle takip edilen yapımlarından Kuruluş Orhan için final iddiaları gündeme geldi. “Kuruluş Orhan final mi yapıyor?” ve “Kuruluş Orhan ne zaman final yapacak?” soruları izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, dizinin ekran macerasının nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

Kuruluş Orhan hakkında ortaya atılan final söylentileri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dizinin ne zaman final yapacağına dair net bir açıklama beklenirken, izleyiciler yapımın yayın hayatının devam edip etmeyeceğini sorgulamaya başladı.

KURULUŞ ORHAN FİNAL Mİ YAPIYOR, NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

KURULUŞ ORHAN ERKEN FİNAL KARARI ALDI

Mert Yazıcıoğlu ile başrolü paylaşan Kuruluş Orhan, düşük reytingler nedeniyle erken final kararıyla gündeme geldi. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin final sürecine girdiği ve son bölümlerin çekildiği konuşuluyor.

FİNAL BÖLÜMÜ 26. BÖLÜM OLABİLİR

Kulislerden sızan bilgilere göre yeni bir değişiklik olmaması halinde Kuruluş Orhan dizisinin 26. bölümde ekranlara veda edeceği iddia ediliyor. Böylece yapımın yayın hayatı planlanandan daha erken sona erebilir.

YENİ PROJE HAZIRLIĞI: AŞK VE TAHT

Bozdağ Film’in yeni sezonda ATV için “Aşk ve Taht” adlı yeni bir projeye hazırlandığı belirtiliyor. Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler’in yer alacağı dizinin, kanalın yeni dönem projeleri arasında önemli bir yer tutması bekleniyor.

ALİNA BOZ VE KEREM BÜRSİN PROJESİ GÜNDEMDE

Öte yandan oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni bir film projesinde Alina Boz ve Kerem Bürsin isimlerinin bir araya geleceği konuşuluyor. Kulis bilgilerine göre Alina Boz’un projede “Ela”, Kerem Bürsin’in ise “Levent” karakterine hayat vereceği iddia ediliyor.

Osman DEMİR
