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Halk TV'ye yönelik yürütülen soruşturmanın üçüncü dalga operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında gazeteci Kürşad Oğuz da yer aldı. Ece Üner ve Deniz Bayramoğlu'nun da adının geçtiği operasyonun ardından Oğuz'un hayatı, gazetecilik kariyeri, hangi kanalda çalıştığı ve Halk TV'den ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Peki, Kürşat Oğuz kimdir, neden gözaltına alındı? Kürşat Oğuz hangi kanalda, Halk TV’den ayrıldı mı? Detaylar...

KÜRŞAD OĞUZ KİMDİR?

Gazeteci Kürşad Oğuz, 1973 yılında Çankırı'da dünyaya geldi. Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde eğitim gören Oğuz, üniversite öğrenimini Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

Gazetecilik mesleğine 1995 yılında başlayan Oğuz, kariyeri boyunca yazılı basın ve televizyon yayıncılığında çeşitli görevler üstlendi. Aktüel dergisinde yayın koordinatörlüğü yapan Oğuz, Akşam ve Vatan gazetelerinde hafta sonu ekleri ile kitap eklerinin yönetiminde görev aldı. Star gazetesinde yazı işleri müdürlüğü, Newsweek Türkiye'de yayın koordinatörlüğü yaptı.

KÜRŞAD OĞUZ KAÇ YAŞINDA?

1973 doğumlu olan Kürşad Oğuz, 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

KÜRŞAD OĞUZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun da adının geçtiği soruşturma kapsamında 27 Kasım 2026'da üçüncü dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Bu isimler arasında Ece Üner, Deniz Bayramoğlu ve Kürşad Oğuz da yer aldı.

Haberlerde Kürşad Oğuz'un yurt dışında bulunduğu ve hakkında verilen gözaltı kararının bu nedenle henüz uygulanamadığı aktarıldı. Oğuz'a yöneltilen kişisel suçlamaların ayrıntıları ise kamuoyuna yansıyan bilgilerde açık biçimde ortaya konulmadı. Bu nedenle soruşturmanın genel kapsamı dışında kendisine yönelik belirli bir suç isnadını kesinleşmiş bilgi olarak aktarmak doğru değil.

KÜRŞAD OĞUZ HANGİ KANALDA ÇALIŞIYOR?

Kürşad Oğuz, Halk TV'de Program Koordinatörlüğü görevinde bulundu. Ancak kanala kayyım atanmasının ardından Ekim 2026'da Halk TV'deki tüm görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Oğuz, 16 Ekim 2026'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kayyımla çalışmayacağını belirterek kanaldaki görevlerini bıraktığını duyurdu. Dolayısıyla 27 Kasım 2026 itibarıyla Halk TV'de görev yapmıyor.

KÜRŞAD OĞUZ HALK TV'DEN NEDEN AYRILDI?

Halk TV'ye kayyım atanmasının ardından kanalın yönetim kadrosunda ayrılıklar yaşandı. Dönemin Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın istifasının ardından Kürşad Oğuz da görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Oğuz, açıklamasında kayyım atandığı gün yeni yönetimle çalışmayacağını bildirdiğini ve Halk TV'deki tüm görevlerini bıraktığını ifade etti. Ayrılık kararının ardından başka bir televizyon kanalında göreve başladığına ilişkin doğrulanmış bir duyuru bulunmuyor.

KÜRŞAD OĞUZ'UN GAZETECİLİK KARİYERİ

Kürşad Oğuz, yazılı basındaki görevlerinin ardından Habertürk bünyesinde de farklı pozisyonlarda çalıştı. Haberturk.com'da yayın koordinatörlüğü, Habertürk Gazetesi'nde yayın yönetmen yardımcılığı ve Habertürk TV'de yayın koordinatörlüğü görevlerini üstlendi. Daha sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu.