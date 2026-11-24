Kunduz Ayı, kasımda görülen dolunaya Kuzey Amerika geleneğinde verilen ad. 2026'nın Kunduz Ayı 24 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 17.53'te tam evresine ulaşacak. Ay bu sırada Dünya'ya yaklaşık 360 bin 768 kilometre uzaklıkta olacağı için bu dolunay aynı zamanda bir süper ay. Astronomi sitesi Starwalk'un verilerine göre ocaktan bu yana görülen ilk süper ay bu.

KUNDUZ AYI NEDİR?

Kunduz Ayı, kasım dolunayının Kuzey Amerika'da kullanılan geleneksel adlarından biri. Starwalk adın iki açıklamasını veriyor: kunduzların bu dönemde yuvalarını sağlamlaştırıp kış için yiyecek biriktirmesi ya da nehirler ve bataklıklar donmadan önce kunduz tuzaklarının kurulduğu mevsim. Her ayın dolunayının bu gelenekte bir adı var. Eylül dolunayına Hasat Ayı, ekim dolunayına Avcı Ayı deniyor; kasımın adı da Kunduz Ayı.

KUNDUZ AYI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Tam evre 24 Kasım 2026 Salı, Türkiye saatiyle 17.53'te (UTC 14.53). Bazı yayınlar saati 17.54 olarak veriyor, aradaki fark bir dakika. Ay 23 ve 25 Kasım gecelerinde de çıplak gözle dolunay gibi görünecek. Dolunay Güneş batarken doğudan yükseldiği için izlemenin en uygun zamanı akşam saatleri; bakılacak yön doğu ufku.

SÜPER AY NEDİR?

Süper ay, dolunayın Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu yörünge noktasının (perige) yakınında gerçekleşmesine verilen ad. Ay'ın Dünya'ya ortalama uzaklığı 384 bin 400 kilometre. 24 Kasım'da bu mesafe yaklaşık 360 bin 768 kilometreye inecek.

Starwalk'a göre Ay, ortalama bir dolunaya kıyasla çap olarak yüzde 6,5 daha büyük ve yüzde 13,5 daha parlak görünecek. Yılın en küçük dolunayıyla karşılaştırıldığında bu fark yüzde 14 büyüklüğe ve yüzde 30 parlaklığa kadar çıkabiliyor.

KUNDUZ AYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Evet, hava açıksa Türkiye'nin her yerinden görülebilecek. İzlemek için teleskop ya da özel bir ekipman gerekmiyor; belirleyici olan hava durumu. Bulutlu ya da yağışlı bölgelerde Ay görünmeyebilir.

Ay o gün Boğa takımyıldızında, Ülker yıldız kümesinin yakınında olacak. Starwalk'un hesabına göre Ay, Ülker'in yanından 24 Kasım'da Türkiye saatiyle 15.05 sularında geçiyor.

SIRADAKİ SÜPER AY NE ZAMAN?

Bir sonraki dolunay 24 Aralık 2026'da, Türkiye saatiyle 04.28'de. Geleneksel adı Soğuk Ay olan bu dolunay da bir süper ay ve Starwalk'a göre 2026'nın en büyük dolunayı olacak.