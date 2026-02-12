Kumluca okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Kumluca'da okul yok mu (Kumluca Kaymakamlığı)?

Hava koşullarının olumsuz seyretmesiyle birlikte 13 Şubat Cuma Kumluca'da okullar tatil mi sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Öğrenci, veli ve öğretmenler Kumluca Kaymakamlığı kar tatili ile ilgili yapılacak resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

KUMLUCA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TATİL DUYURUSU

13 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu geldi.

İşte duyuru:

Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verilmesi Hakkında Duyuru

Meteorolojik veriler doğrultusunda, ilçemiz genelinde 13 Şubat 2026 Cuma günü etkili olması beklenen şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle; sel, su baskını, yıldırım düşmesi, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği öngörülmektedir.

Can ve mal güvenliğinin korunması ile öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına Kaymakamlığımızca aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Eğitime Ara Verilmesi: İlçemiz genelindeki tüm resmi ve özel; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 13 Şubat 2026 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Vatandaşlarımızın ve velilerimizin fırtına ve yağışın oluşturabileceği risklere karşı tedbirli olmaları önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.