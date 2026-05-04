Küçükçekmece Sinop Çorluspor maçı hangi kanalda, Küçükçekmece Sinop Çorluspor 1947 nereden CANLI izlenir?

Küçükçekmece Sinop – Çorluspor 1947 maçı öncesinde “hangi kanalda yayınlanacak?” ve “canlı izleme linki var mı?” soruları öne çıkıyor. Heyecan dolu karşılaşmayı anbean takip etmek isteyen futbol tutkunları, resmi yayıncı kuruluş ve dijital platformlar üzerinden maçı canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar ve canlı yayın bilgileri netleşmeye başladı.

KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP – ÇORLUSPOR 1947 MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

TFF 3. Lig Play-Off heyecanında Küçükçekmece Sinop ile Çorluspor 1947 karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TİVİBU SPOR 3 CANLI İZLEME VE YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı Tivibu Spor 3 üzerinden takip etmek isteyenler, Tivibu platformunda 80. kanal aracılığıyla maçı izleyebilir. Ayrıca yayın, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak erişime açık olacak.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Küçükçekmece Sinop ile Çorluspor 1947 arasındaki kritik Play-Off mücadelesi, 04 Mayıs 2026 Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşmanın başlama saati 17:00 olarak açıklandı.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Bu önemli mücadele, Sinop’ta bulunan Sinop Stadyumu’nda oynanacak.