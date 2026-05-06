Kübra Yapıcı cinayeti zanlısı İlyas Umut Dalğar kimdir?

Antalya’nın Serik ilçesinde kaybolduktan günler sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı cinayeti, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı. Soruşturma kapsamında itirafçı olarak dikkat çeken İlyas Umut Dalğar, olay yerinde yapılan keşif sırasında verdiği detaylı ifadeler ve soğukkanlı tavırlarıyla dosyanın en kritik ismi haline geldi.

KÜBRA YAPICI CİNAYETİ ZANLISI İLYAS UMUT DALĞAR KİMDİR?

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Kübra Yapıcı’dan 30 Nisan gecesi saat 02.00’den sonra haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine emniyet ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Güvenlik kameralarının incelenmesiyle Kübra Yapıcı’nın Kepez’deki bir kafede iki erkekle birlikte olduğu, sabaha karşı saat 04.45 sıralarında ise aynı kişilerle mekandan ayrıldığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERİN TESPİTİ VE İLK BULGULAR

Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin birbirlerine “Ata” ve “Umut” diye hitap ettiği belirlendi. Bu kişilerin Ata Berk Sezen ve İlyas Umut Dalğar olduğu tespit edildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında iki şüpheli de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İLYAS UMUT DALĞAR’IN İLK İFADESİ VE ÇELİŞKİLER

Gözaltına alınan İlyas Umut Dalğar, ilk ifadesinde Kübra Yapıcı’yı açık bir marketin önünde bıraktığını iddia etti. Ancak polis ekiplerinin yaptığı saha çalışmasında, Dalğar’ın belirttiği saatte marketin kapalı olduğu ortaya çıktı.

Bu çelişki üzerine ifadeler derinleştirildi ve zanlı daha sonra cinayeti itiraf etti.

İTİRAF SÜRECİ VE OLAYIN DETAYLARI

Dalğar, ifadesinde Kübra Yapıcı’nın Ata Berk Sezen’e borcu olduğu gerekçesiyle Burdur’daki ormanlık alana götürüldüğünü ve burada silahla vurularak öldürüldüğünü anlattı.

Olayın en çarpıcı kısmı ise keşif sırasında kaydedilen ifadeler oldu. Zanlının olay yerinde cinayeti detaylı şekilde anlatması dikkat çekti.

OLAY YERİ KEŞFİNDE İLYAS UMUT DALĞAR’IN AÇIKLAMALARI

Keşif sırasında İlyas Umut Dalğar’ın verdiği ifadeler şu şekilde kayda geçti:

“Uyurken kafasından vurdu. Telefonunu aldı. Ondan sonra oraya gömdü. Sonra İstanbul’a kadar götürdü beni. Yol üstünde silahı gömdük. Ondan sonra döndü ve onu yaktı. Hatta kolunda yanık izi var. Ben bir şey yapmadığım için yanımda hiçbir şey yok”

Polisin “Battaniyeye falan sardınız mı?” sorusuna ise zanlı:

“Sadece halıya sardım” yanıtını verdi.

“2-3 KERE YAKTI, PARÇALARINI KÜREKLE TOPLADIK” İFADESİ

Dalğar’ın olay yerinde verdiği bir diğer ifade ise soruşturmanın en kritik bulgularından biri oldu. Zanlı şu ifadeleri kullandı:

“Benzini döktü, yaktı. 3-4 saat belki burada 2 kere, 3 kere yaktı. Sonra parçaları kürek yardımıyla topladık. Sonra çuvalladık. Bataklık gibi bir yere attık”

Bu beyanlar doğrultusunda ekipler bölgede yeniden inceleme yaptı.

CİNAYET SONRASI BULGULAR VE ADLİ ÇALIŞMALAR

İtirafların ardından yapılan aramalarda ormanlık alanda Kübra Yapıcı’ya ait olduğu değerlendirilen yanmış ceset parçalarına ulaşıldı. Ayrıca cesedin bir kısmının baraj sularına atıldığı da tespit edildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, dosyanın seyrini tamamen değiştirdi.

ATA BERK SEZEN’İN YAKALANMASI

Cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüpheli Ata Berk Sezen, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.

KAFEDEN ÇIKAN SON GÖRÜNTÜLER VE KAMERALAR

Öte yandan Kübra Yapıcı’nın, cinayetten önce Ata Berk Sezen ve İlyas Umut Dalğar ile birlikte bir kafede oturduğu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde üç kişinin bir süre aynı masada oturduğu, daha sonra birlikte mekandan ayrıldığı görülüyor. Bu kayıtlar, soruşturmanın en önemli delilleri arasında yer alıyor.