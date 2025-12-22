Haberler

Kübra Süzgün kimdir? Kübra Süzgün kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Güncelleme:
"Kadın" dizisinin Nisan'ı Kübra Süzgün, yaşadığı olaylarla gündemde. Özge Özpirinçci iddiaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı çağrı, onun hayatını merak konusu haline getirdi. Peki, Kübra Süzgün kimdir? Kübra Süzgün kaç yaşında, nereli? Kübra Süzgün hangi dizilerde oynadı? Kübra Süzgün'ün hayatı haberimizde.

Kübra Süzgün, "Kadın" dizisindeki Nisan rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştı. Ancak yaşadığı son olaylar, onu ekranlardaki güçlü karakterinden çok farklı bir şekilde gündeme taşıdı. Özge Özpirinçci ile ilgili iddiaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talebinde bulunması, Süzgün'ün hayatına dair merakları iyice artırdı. Peki, Kübra Süzgün kimdir? Kübra Süzgün kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Detaylar...

KÜBRA SÜZGÜN KİMDİR?

2009 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kübra Süzgün, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyeriyle Türkiye'nin genç yetenekleri arasında hızla öne çıkmıştır. Henüz altı yaşındayken ekranlarla tanışan Süzgün, doğal oyunculuğu ve güçlü performansıyla dikkat çekmiştir. Kübra, oyunculuk yolculuğuna "Arka Sokaklar" dizisinde adım atmış, ardından farklı projelerde yeteneğini sergilemiştir.

Özellikle 2017 yılında yayınlanmaya başlayan ve döneme damga vuran "Kadın" dizisiyle tanınan Kübra, dizide Özge Özpirinççi'nin canlandırdığı karakterin kızına hayat vermiştir. Kübra Süzgün'ün ailesi tarafından yönetilen hesaplar üzerinden yapılan açıklamalar, oyuncunun kariyerine dair merak edilen pek çok iddiayı gündeme taşımıştır. Küçük yaşına rağmen sergilediği gerçekçi performans, onu izleyicilerin ve sektörün dikkatle takip ettiği bir isim haline getirmiştir.

KÜBRA SÜZGÜN KAÇ YAŞINDA?

2009 doğumlu olan Kübra Süzgün, 2025 yılı itibarıyla 16 yaşındadır.

KÜBRA SÜZGÜN NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Kübra Süzgün, kariyerine de bu şehirde başlamıştır. İstanbul'un sanat ve medya dünyasına yakınlığı, küçük yaşta oyunculuk yolculuğuna başlamasında önemli bir rol oynamıştır.

KÜBRA SÜZGÜN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Kübra Süzgün, ekran macerasına "Arka Sokaklar" dizisiyle başlamış ve kısa sürede dikkat çekmiştir. Ardından farklı dizilerde ve karakterlerde boy göstererek kendini kanıtlamıştır:

Yaz'ın Öyküsü

Kördüğüm

Mayıs Kraliçesi

Kadın – Kübra, bu dizide Nisan Çeşmeli karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Küçük yaşına rağmen sergilediği performans, izleyicilerden tam not aldı.

Çocukluk (2020) – FOX TV'de yayınlanan bu dizide Mozi karakteriyle büyük beğeni topladı.

Bunların yanı sıra Kübra Süzgün, sinema projelerinde de yer almıştır. "Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü" filminde Zeynep karakterini, "Resimdeki Sevgili" filminde ise Merve rolünü başarıyla canlandırmıştır. Kübra, hem televizyon hem de sinema alanında sergilediği yetenekle, genç yaşına rağmen sektörde sağlam bir yer edinmiştir.

