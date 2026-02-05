Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan ayrıldı mı, neden ayrıldı? Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın ayrılık iddiaları doğru mu?

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan arasındaki ilişkinin durumu, sosyal medyada paylaşılan imalı gönderiler ve kaldırılan fotoğraflar nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu. Çiftin sessizliği ve küçük işaretler, izleyicilerde "Ayrılık söz konusu mu?" sorusunu gündeme taşıdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KUBİLAY AKA İLE HAFSANUR SANCAKTUTAN AYRILDI MI?

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan hakkında son günlerde çıkan ayrılık iddiaları magazin gündeminde dikkat çekiyor. Çiftin sosyal medyada birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırması ve Aka'nın manidar bir şarkı paylaşması, ayrılık söylentilerini güçlendirdi. Yakın kaynaklar, durumun bir ihanetten kaynaklanmadığını, ilişkilerde olabilecek anlaşmazlıklardan kaynaklandığını belirtiyor. Resmî bir ayrılık kararı henüz alınmadı ve Aka'nın ilişkiyi düzeltmek için adım attığı, ancak Sancaktutan'ın bu hamleye henüz yanıt vermediği ifade ediliyor.

KUBİLAY AKA İLE HAFSANUR SANCAKTUTAN NEDEN AYRILDI?

İddiaya göre çiftin aralarındaki anlaşmazlıklar, sosyal medyadaki paylaşımlar ve yaşanan kısa süreli mesafeler nedeniyle ayrılık söylentileri gündeme geldi. Ancak yakın kaynaklar, bunun ciddi bir ihanet veya kalıcı bir sorun olmadığını, ilişkilerde olabilecek geçici sorunlardan kaynaklandığını söylüyor. Şu an için resmî bir ayrılık söz konusu değil ve her iki tarafın da konuyu değerlendirmeye devam ettiği belirtiliyor.

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Kubilay Aka, 12 Nisan 1995 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Vatanım Sensin, Çukur, Aşk 101, Cam Tavanlar, Oğlum ve İnci Taneleri gibi televizyon projelerinde rol almıştır. Sinema filmlerinde de yer alan Aka, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme gelmektedir.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 İstanbul doğumlu oyuncudur. Küçük yaşta tiyatro ve oyunculukla ilgilenmeye başlamış, Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman, Ya Çok Seversen, Siyah Kalp ve Kıskanmak dizilerinde önemli roller üstlenmiştir. Genç yaşına rağmen geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Sancaktutan, sosyal medyada da dikkat çeken paylaşımlar yapmaktadır.