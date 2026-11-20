Kredi kartı asgari ödeme tutarı son ödeme tarihine kadar yatırılmazsa, ödenmeyen kısım için gecikme faizi işler. Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'e göre bir takvim yılında asgari tutarı toplam üç kez ödenmeyen kart nakit kullanıma, üst üste üç kez ödenmeyen kart ise nakit kullanımı ile alışverişe kapatılır. Bu kartların limiti, dönem borcunun tamamı ödenene kadar artırılamaz.

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME YAPILMAZSA NE OLUR?

Ödenmeyen kısma gecikme faizi uygulanır. Yönetmeliğin 20. maddesine göre dönem borcunun bir kısmı ödendiğinde kalan bakiye üzerinden faiz hesaplanıyor. Asgari tutarın altında ödeme yapılırsa asgari tutarın ödenmeyen kısmına gecikme faizi, bunun üstündeki bakiyeye ise akdi faiz uygulanıyor. Kart borçlarında, temerrüt hali de dahil, bileşik faiz uygulanamıyor.

Bankanın uygulayacağı akdi faiz ve gecikme faizi oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilan ettiği azami oranları geçemez. Uygulanan gecikme faizi oranı hesap özetinde gösterilir.

KART NE ZAMAN KAPANIR?

Kural, yönetmeliğin 22. maddesinin altıncı fıkrasında. Asgari tutar bir takvim yılı içinde toplam üç kez ödenmezse kart nakit kullanıma kapatılır. Üç ödeme üst üste kaçırılırsa kart hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapanır.

Aynı fıkraya göre bu kartların limiti dönem borcunun tamamı ödenene kadar artırılamaz ve kartlar nakit kullanımına ya da kullanıma kapalı tutulur.

ASGARİ ÖDEME YAPILIRSA NE OLUR?

Asgari tutar ya da daha fazlası ödendiğinde gecikme faizi işlemez ve bu ödeme kapatma sayımına girmez. Kalan bakiyeye akdi faiz uygulanır; asgari ödeme borcu bitirmez, geri kalan tutar faiziyle birlikte borç olarak durur.

ASGARİ ÖDEME TUTARI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Kart limitine göre. Yönetmelik, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na asgari tutarı dönem borcunun yüzde 20'si ile yüzde 40'ı arasında belirleme yetkisi veriyor. BDDK'nın 19 Kasım 2026 tarihli ve 11605 sayılı kararıyla oranlar üç kademeye ayrıldı: limiti 100 bin lira ve altındaki kartlarda yüzde 20, 100 bin liranın üstünde olup 200 bin lirayı aşmayan kartlarda yüzde 30, 200 bin liranın üstündeki kartlarda yüzde 40. Daha önce 100 bin liranın üstündeki bütün kartlarda oran yüzde 40'tı.

Örneğin limiti 150 bin lira olan ve 60 bin liralık dönem borcu bulunan bir kartta asgari ödeme 24 bin liradan 18 bin liraya iniyor. Limiti 250 bin lira olan bir kartta ise oran yüzde 40'ta kalıyor.