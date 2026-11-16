Kredi affı ne zaman çıkacak 2026?

Kasım 2026 itibarıyla kredi veya kredi kartı borçlarını silen bir af düzenlemesi bulunmuyor. Hükümet ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından tüketici borçlarının silinmesine yönelik alınmış bir karar yok. TBMM'de kredi borçlarının yapılandırılmasına ve kredi sicil affına ilişkin kanun teklifleri bulunsa da bu teklifler komisyonda bekliyor ve yasalaşmadı. İşte kredi affına ilişkin son durum.

KREDİ AFFI ÇIKTI MI?

Hayır, kredi affı çıkmadı. Kredi ve kredi kartı borçlarını silen ya da yapılandıran yürürlükte bir af kanunu bulunmuyor. Resmi Gazete'de yayımlanmış bir düzenleme de yok. Bu nedenle şu anda kredi affı için yapılabilecek bir başvuru bulunmuyor.

KREDİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kredi affının ne zaman çıkacağına ilişkin resmi bir tarih ya da açıklama bulunmuyor. TBMM'de kredi borçlarına yönelik kanun teklifleri komisyonda bekliyor. Tekliflerin Meclis gündemine alınıp alınmayacağı ve yasalaşıp yasalaşmayacağı henüz belli değil.

MECLİS'TEKİ KREDİ AFFI TEKLİFİ NE İÇERİYOR?

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'in TBMM'ye sunduğu "Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ile Kredi Sicil Affı" teklifinde şu düzenlemeler öneriliyor:

Gecikme zammı, temerrüt faizi, icra ve yasal takip masraflarının silinmesi

Ana paranın 60 aya kadar taksitlendirilmesi

Borcunu ödemeyi taahhüt edenlerin olumsuz kredi sicil kayıtlarının silinmesi

Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 60 günlük başvuru süresi tanınması

Teklif, ana paranın silinmesini değil, taksitlendirilmesini öngörüyor. Teklif komisyonda bekliyor ve yasalaşmadı. Meclis'te kredi borçlarına ilişkin başka kanun teklifleri de bulunuyor.

KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Hayır. Kredi borçlarının tamamen silineceğine ilişkin bir karar bulunmuyor. Meclis'teki teklif de ana paranın silinmesini değil, faiz ve masrafların silinerek ana paranın taksitlendirilmesini öngörüyor. Bu teklif de henüz kabul edilmedi.

E-DEVLET'TEN KREDİ AFFI BAŞVURUSU YAPILIR MI?

Hayır. Kredi affına ilişkin yürürlükte bir kanun olmadığı için e-Devlet üzerinden yapılabilecek bir başvuru da bulunmuyor. Sosyal medyada "kredi borcunuzu silin" ya da "kredi affı başvurusu" vaadiyle yayılan sponsorlu paylaşımların, vatandaşların banka şifrelerini ele geçirmeye yönelik dolandırıcılık girişimleri olduğu belirtiliyor. Vatandaşların bu tür bağlantılara itibar etmemesi gerekiyor.

BDDK'NIN YAPILANDIRMA KARARI NEYDİ?

BDDK'nın 29 Ocak 2026 tarihli kararıyla bankalara, belirli şartları taşıyan kredi ve kredi kartı borçları için 48 aya kadar yapılandırma imkanı sunma yetkisi verilmişti. Bu yapılandırmanın başvuru süresi Nisan 2026 sonunda sona erdi. Bu düzenleme bir af değil, borçların vadeye yayılmasına yönelik bir yapılandırma uygulamasıydı ve Meclis'teki tekliflerle bir ilgisi bulunmuyor.