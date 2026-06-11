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"Kraliyet Moru" olarak bilinen ünlü mor boya, Antik Çağ'da çoğunlukla hangi canlıdan elde edilirdi?

'Kraliyet Moru' olarak bilinen ünlü mor boya, Antik Çağ'da çoğunlukla hangi canlıdan elde edilirdi?
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz’la Joker programında yöneltilen sorular, her bölüm sonrası izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Programda sorulan soruların cevapları sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, merak edilen detaylar gündem oluyor. "Kraliyet Moru" olarak bilinen ünlü mor boya, Antik Çağ'da çoğunlukla hangi canlıdan elde edilirdi?

Beyaz’la Joker programında sorulan sorular, yayınlanır yayınlanmaz izleyicilerin radarına giriyor. Eğlenceli ve düşündüren soruların doğru cevaplarını öğrenmek isteyen izleyiciler internette araştırma yaparken, program kısa sürede en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. "Kraliyet Moru" olarak bilinen ünlü mor boya, Antik Çağ'da çoğunlukla hangi canlıdan elde edilirdi?

"KRALİYET MORU" OLARAK BİLİNEN ÜNLÜ MOR BOYA, ANTİK ÇAĞ'DA ÇOĞUNLUKLA HANGİ CANLIDAN ELDE EDİLİRDİ?Deniz salyangozu

Mürekkep balığı

Mor orkide

Kırmızı mercan

Cevap:


BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAslı Kaya:

bu mor boya işi pek anlam koyamadım hangi canlıdan çıkıyo onu bilmiyorum ama burada soruluyo diye haber yapılıyo

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Haber YorumlarıŞenay Şimşek:

valla deniz salyangozu cevabı galiba ama emin olamadım da çünkü hiç böyle bir şey duymamıştım daha önce

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Haber YorumlarıRezan Senyurt:

eski zamanlarda başka ülkelerde de böyle boya kaynakları kullanılıyo muydu merak ettim ben tabii bizim atalarımız çok zekiydi ama mesela avrupalılar ne yapıyo ki böyle şeyler de yaratıcılık göstermişler heralde

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