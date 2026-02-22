Kraliçe Elizabeth'in 1599'da 'Koca Türk'e gidecek ve diğer ülkeler arasında çok konuşulacak büyük ve ilginç bir hediye' diye III. Mehmed'e verdiği ...

Haberler

KRALİÇE ELİZABETH'İN 1599'DA "KOCA TÜRK'E GİDECEK VE DİĞER ÜLKELER ARASINDA ÇOK KONUŞULACAK BÜYÜK VE İLGİNÇ BİR HEDİYE" DİYE III. MEHMED'E VERDİĞİ HEDİYE NEDİR?

Altın kaftan

Elmas işlemeli kılıç

Orglu saat

Zümrüd mühür

Cevap : Orglu saat

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

