KPSS P3 55-60-65-70-75-80-85-90 puan ile nereye atanılır?

Kpss'de alınan puanın hangi kurumlarda karşılık bulacağı, adayların tercih stratejisini doğrudan belirliyor. "P3 70 puanla memur olunur mu, 60 puan yeterli mi, 85 ve üzeri puanla hangi kadrolar tercih edilebilir?" soruları adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. P3 puan aralıklarına göre atanabilecek kadrolar ve tercih ipuçları haberimizde.

KPSS P3 55-60-65-70-75-80-85-90 PUAN İLE NEREYE ATANILIR?

2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kala adaylar, alacakları P3 puanıyla hangi kadrolara atanabileceklerini araştırıyor. Farklı puan aralıklarındaki adaylar için atanma ihtimalleri, tercih stratejisinin belirlenmesinde büyük önem taşıyor.

ATANMAYI BELİRLEYEN SADECE PUAN DEĞİL

KPSS'de atanma ihtimali yalnızca alınan puana bağlı değil. Kadro sayısı, o kadroyu tercih eden aday sayısı, adayların puanları ve kadronun bulunduğu il gibi pek çok etken belirleyici oluyor. Bu nedenle bir yıl belirli bir puanla yerleşilen bir kadroya, ertesi yıl aynı puanla yerleşmek mümkün olmayabiliyor. Ayrıca P3 puanları her yıl sınavın zorluk derecesine ve adayların genel başarısına göre hesaplandığı için puan aralıklarının anlamı yıldan yıla değişiyor.

P3 55-65 PUAN ARALIĞI

Bu puan aralığındaki adayların merkezi yerleştirmede rekabetin yoğun olduğu memur kadrolarına yerleşme ihtimali genellikle düşük kalıyor. Ancak bazı kurumların kendi yaptığı alımlarda asgari puan şartı bu aralıkta belirlenebiliyor. Bu nedenle bu aralıktaki adayların kurum ilanlarını yakından takip etmesi öneriliyor.

P3 70-80 PUAN ARALIĞI

Bu aralık, pek çok kurum ilanında başvuru şartını karşılayan ve merkezi yerleştirmede bazı kadrolar için rekabet şansı sunan bir aralık olarak öne çıkıyor. Kadro sayısının fazla olduğu ve talebin görece az olduğu illerdeki kadrolar, bu aralıktaki adaylar için daha fazla şans sunabiliyor.

P3 85-90 VE ÜZERİ

Yüksek puan alan adaylar, rekabetin yoğun olduğu kadrolarda ve büyükşehirlerdeki pozisyonlarda daha güçlü bir konumda bulunuyor. Bu aralıktaki adayların tercih listelerini oluştururken kendi puanlarının değerini iyi değerlendirmesi öneriliyor.

DOĞRU TERCİH İÇİN NE YAPILMALI?

Adayların tercih yaparken önceki yerleştirmelerin en küçük ve en büyük puan tablolarını incelemesi, kendi bölümüne açılan kadroları dikkatle belirlemesi ve tercih listesini puanına uygun şekilde oluşturması öneriliyor. ÖSYM, her yerleştirmenin ardından kadrolara ait en küçük ve en büyük puanları resmi internet sitesinde yayımlıyor.