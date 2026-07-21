KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları başladı mı? 2026 Ortaöğretim KPSS başvuru ne zaman?

Lise mezunlarının kamu kurumlarında memur olabilmek için katıldığı Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ortaöğretim oturumuna ilişkin 2026 takvimi belli oldu. Sınava hazırlanmayı sürdüren adaylar, başvuru sürecini kaçırmamak için takvimi yakından takip ediyor. Özellikle "Kpss Ortaöğretim (lise) başvuruları başladı mı?" ve "2026 Ortaöğretim KPSS başvuru ne zaman?" soruları, arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 2026 KPSS Ortaöğretim başvuru, geç başvuru, sınav ve sonuç tarihleriyle ilgili tüm ayrıntılar…

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2026 KPSS Ortaöğretim başvuru süreci henüz başlamadı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre, lise mezunlarına yönelik KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

Başvuru dönemini kaçıran adaylar için ise geç başvuru hakkı tanınacak. Bu kapsamda geç başvurular 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak.

KPSS Ortaöğretim oturumuna katılmayı planlayan adayların, belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları büyük önem taşıyor. Başvuru sürecini kaçıran adaylar yalnızca geç başvuru günlerinde işlem yapabilecek.

2026 ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURU NE ZAMAN?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin resmi takvim şu şekilde açıklandı:

Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos - 8 Eylül 2026

Geç Başvuru Tarihleri: 15-16 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuç Açıklanma Tarihi: 19 Kasım 2026

Bu takvim doğrultusunda adaylar, başvuru işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamladıktan sonra 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek KPSS Ortaöğretim oturumunda sınava katılacak. Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde ilan edilecek.

KPSS Ortaöğretim puanı, kamu kurum ve kuruluşlarının merkezi yerleştirmeleri ile ilgili kurumların yayımlayacağı personel alım ilanlarında kullanılabilecek. Bu nedenle sınava girmeyi planlayan adayların hem başvuru hem de sınav takvimini yakından takip etmeleri önem taşıyor.

2026 KPSS Ortaöğretim sürecinde açıklanan resmi tarihler dışında farklı bir başvuru dönemi bulunmuyor. Adayların mağduriyet yaşamamaları için başvuru ve geç başvuru tarihlerini kaçırmamaları gerekiyor. ÖSYM tarafından duyurulan takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece süreç belirtilen tarihler doğrultusunda ilerleyecek.