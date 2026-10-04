Kpss Ön Lisans sınavı öncesinde adayların gündeminde sınav günü uygulanacak kurallar bulunuyor. Sınava katılacak adaylar, sınavın ne zaman başlayacağını, ne kadar süreceğini ve sınav salonundan hangi sürelerde çıkabileceklerini araştırıyor. Peki, Kpss ne zaman, saat kaçta? KPSS Ön Lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? Detaylar...

KPSS NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

KPSS Ön Lisans sınavı için süreç 4 Ekim Pazar günü tamamlanıyor. Sınav yarın sabah başlayacak. Adayların sınav binalarına giriş saatine dikkat etmesi gerekiyor.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle sınava katılacak adayların belirtilen saatten önce sınav binasında hazır bulunması gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

KPSS Ön Lisans sınavı saat 10.15'te başlayacak. Sınav öncesinde adayların sınav binasına giriş işlemlerini tamamlamış olması gerekiyor.

Sınav binalarına aday kabulü saat 10.00'da sona erecek. Bu saatten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS Ön Lisans sınavı 130 dakika sürecek. Saat 10.15'te başlayan sınavın ardından adaylar 12.25'te sınavdan çıkabilecek.

Sınav süresine ilişkin bir diğer önemli ayrıntı ise salonu terk etme kuralları. Adaylar, sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan sınav salonundan çıkamayacak. Ayrıca sınavın son 15 dakikası içinde de sınav salonundan çıkışa izin verilmeyecek.

Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için dahi olsa tuvalet ihtiyacı dahil herhangi bir nedenle sınav salonundan çıkmasına izin verilmeyecek. Herhangi bir nedenle sınav salonundan çıkan aday yeniden sınav salonuna alınmayacak ve belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecek.