KPSS HEMŞİRELİK ATAMA PUANLARI 2026: Hemşire atamaları kaç puanla yapılıyor, hangi puan türü? P3 puan türüne göre atama puanları!

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Kpss Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hemşirelik bölümü mezunlarının gündeminde atama puanları ve tercih edilebilecek kadrolar yer almaya başladı. Sınav sonucunu öğrenen adaylar, hemşire kadrolarında hangi KPSS puan türünün geçerli olduğunu ve geçmiş yerleştirmelerde oluşan taban puanları araştırıyor.

KPSS HEMŞİRELİK ATAMA PUANLARI 2026

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanırken, ÖSYM takviminde sonuç tarihi 7 Ekim 2026 olarak açıklandı. Hemşirelik mezunlarının araştırdığı başlıkların başında ise atamalarda kullanılan puan türü ve oluşan taban puanlar geliyor.

HEMŞİRE ATAMALARI KAÇ PUANLA YAPILIYOR?

Hemşire atamalarında oluşan puanlar, yapılan yerleştirmenin niteliğine ve açılan kadro sayısına göre değişebiliyor. Verilen bilgilere göre son yıllardaki sonuçlarda hemşirelik atamalarında 70'li puanlarla da yerleşme mümkün olabiliyor.

Geniş kontenjanlı Sağlık Bakanlığı alımlarında taban puanın 73-75 bandına kadar düşebildiği belirtilirken, daha az sayıda kadronun açıldığı merkezi atamalarda puanların 77 ve üzerine çıkabildiği görülüyor.

Bu nedenle hemşirelik için tek bir sabit atama puanından söz edilmiyor. Adayların puanlarını değerlendirirken ilgili yerleştirmede açılan kontenjanları ve oluşan taban puanı dikkate alması gerekiyor.

ÖSYM, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına ilişkin geçmiş yerleştirmelerde en küçük ve en büyük puanları yayımlıyor. KPSS-2025/5 kapsamında da lisans düzeyindeki yerleştirme sonuçları için en küçük ve en büyük puan bilgileri yayımlandı.

HEMŞİRE ATAMALARI HANGİ PUAN TÜRÜ?

Hemşirelik atamalarında, KPSS lisans sonucuna göre P3 puan türünden alım yapılmaktadır.

Dolayısıyla hemşirelik bölümü mezunlarının atama sürecinde değerlendirdiği temel puan KPSSP3'tür. 2026-KPSS Lisans kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildi ve sonuçlar 7 Ekim 2026 tarihinde açıklandı.

Hemşirelik mezunlarının tercih sürecinde kendi KPSS sonuçlarındaki P3 puanını dikkate alması gerekiyor.

P3 PUAN TÜRÜNE GÖRE ATAMA PUANLARI

Hemşirelik atamalarında kullanılan P3 puan türü üzerinden farklı yerleştirmelerde farklı taban puanlar oluşabiliyor. Verilen bilgilere göre Sağlık Bakanlığının geniş kontenjanlı sözleşmeli personel alımlarında taban puan 73-75 bandına kadar düşebilirken, az sayıda kadronun bulunduğu merkezi yerleştirmelerde puanlar 77 ve üzerine çıkabiliyor.

2026 yılı merkezi yerleştirme sonuçlarında lisans düzeyinde hemşire kadrosuna 2 aday yerleşti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesindeki hemşire kadrosunda oluşan puanlar ise şöyle oldu:

En düşük puan: 77,46668

En yüksek puan: 77,93687

Kontenjan: 2

Yerleşen aday sayısı: 2

Söz konusu sonuç, yalnızca iki kişilik merkezi atama kadrosuna ilişkin. Bu nedenle ilgili puanların hemşirelik alanındaki genel atama puanı olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

ÖSYM'nin 2026 yılı yerleştirme ve KPSS duyuruları resmi olarak ÖSYM tarafından yayımlanıyor. ÖSYM'nin KPSS sayfasında 2026-KPSS Lisans süreci ile birlikte 2026/1 merkezi yerleştirme tercih kılavuzu da yer alıyor.