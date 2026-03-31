Kosova'da oynayan Asllani Beşiktaşlı Asllani mi, Fisnik Asllani kimdir?

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası yolundaki rakibi Kosova’da gözler genç yıldız Fisnik Asllani’ye çevrildi. Taraftarların "Fisnik Asllani kimdir, Beşiktaş'ta mı oynuyor?" araştırmaları sürerken, genç forvetin kariyer yolculuğu dikkat çekiyor.

KOSOVA'DA OYNAYAN ASLLANİ BEŞİKTAŞLI ASLLANİ Mİ?

"Kosova'da oynayan Asllani Beşiktaşlı Asllani mi?" sorusu, milli maç öncesi siyah-beyazlı taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İsim benzerliği nedeniyle yaşanan bu kafa karışıklığının yanıtı aslında oldukça net: Hayır, ikisi farklı oyuncular. Beşiktaş’ın devre arasında Inter'den kadrosuna kattığı Kristjan Asllani bir Arnavutluk milli takım oyuncusu iken; yarın Türkiye'ye karşı forma giyecek olan Fisnik Asllani, Bundesliga ekibi Hoffenheim'da top koşturan Kosovalı bir golcüdür. Beşiktaşlı orta saha Kristjan ile Kosova'nın forveti Fisnik arasındaki tüm kariyer detayları ve milli takım tercihleri haberimizin devamında.

FİSNİK ASLLANI KİMDİR VE HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Doğum Tarihi ve Yeri: 8 Ağustos 2002 (23 yaşında), Berlin / Almanya.

Boyu ve Fiziksel Yapısı: 1,91 metrelik boyuyla tam bir pivot santrafor profilindedir. Güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle tanınır.

Güncel Kulübü: Bundesliga ekiplerinden TSG 1899 Hoffenheim forması giymektedir.

Piyasa Değeri: Sergilediği performansla değerini 29-30 milyon Euro bandına kadar çıkarmıştır.

KARİYER YOLCULUĞU VE PERFORMANSI

Fisnik Asllani, futbol eğitimini Almanya'da almış ve Alman disipliniyle yetişmiş bir golcüdür.

Altyapı: BFC Dynamo ve Union Berlin altyapılarında yetiştikten sonra Hoffenheim'a transfer olmuştur.

Patlama Yaptığı Sezon: 2024-2025 sezonunda kiralık olarak forma giydiği SV Elversberg'de 33 maçta attığı 18 golle dikkatleri üzerine çekmiştir.

Güncel Sezon (2025-26): Hoffenheim formasıyla Bundesliga'da düzenli süre almakta ve gol katkısı vermeye devam etmektedir (Bu sezon şu ana kadar 26 maçta 8 gol).

MİLLİ TAKIM KARİYERİ: KOSOVA'NIN YENİ KAHRAMANI

Almanya'nın alt yaş milli takımlarında da forma giymiş olan Asllani, A takım düzeyinde Kosova'yı tercih etmiştir.

Dünya Kupası Elemeleri Performansı: Kosova'nın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki başarısında kilit rol oynamıştır. Özellikle Slovakya'ya karşı oynanan play-off yarı finalinde attığı kritik golle takımını finale taşımıştır.

Golcü Kimliği: Milli formayla çıktığı son maçlarda yüksek bir gol ortalaması yakalamış, Vedat Muriqi ile birlikte Kosova hücumunun "çift kule" taktiğindeki en önemli parçası olmuştur.