Kosova'da Milli Takım'ın kaldığı otele mi saldırıldı, kim saldırdı? Maç iptal olacak mı ne açıklama yapıldı?

Kosova’da A Millî Takım’ın konakladığı otel önünde beklenmedik bir olay yaşandı. Havai fişeklerle yapılan taciz, maç öncesi tansiyonu yükseltti. Olayın perde arkasında neler olduğu, sorumluların kimler olduğu ve karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağı şimdiden gündemde tartışılıyor. Taraftarların bu eylemi sonrası yetkililerin atacağı adımlar merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KOSOVA'DA MİLLİ TAKIM'IN KALDIĞI OTELE Mİ SALDIRILDI?

A Milli Futbol Takımı’nın Kosova’da konakladığı otelin önünde, gece saatlerinde Kosovalı taraftarlar tarafından havai fişekler patlatıldı. Olay, doğrudan bir saldırı niteliğinde olmasa da, futbolcuların dinlenmesini ve hazırlıklarını etkileyecek şekilde gerçekleşti.

KOSOVA'DA MİLLİ TAKIM'IN KALDIĞI OTELE KİM SALDIRDI?

Olay, Kosovalı taraftarlar tarafından gerçekleştirildi. Havai fişeklerin patlatılmasıyla hem güvenlik hem de psikolojik olarak takıma baskı oluşturulmaya çalışıldığı değerlendiriliyor.

NE AÇIKLAMA YAPILDI?

Şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi; ancak güvenlik önlemlerinin artırılacağı ve yetkililerin olayı yakından takip ettiği bildirildi. Sosyal medyada olay geniş yankı buldu ve taraftarlar ile futbol camiasında endişe yarattı.

MAÇ İPTAL OLACAK MI?

Olayın maçın iptaline yol açacağına dair bir bilgi yok. Karşılaşmanın planlandığı gibi oynanması bekleniyor, ancak güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.