Kosova Türkiye maçı berabere biterse maç uzuyor mu, penaltılara gidiyor mu, Türkiye yenilirse ne oluyor?

Kosova - Türkiye maçı berabere biterse ne olur?

MİLLİ TAKIM TARİHİNİN 649. RANDEVUSUNA ÇIKIYOR

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde yarın deplasmanda Kosova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımız, bu mücadeleyle birlikte dalya demeye hazırlanıyor. Ay-yıldızlılar, Priştine'deki bu kritik sınavla birlikte 103 yıllık şanlı tarihindeki 649'uncu müsabakasını gerçekleştirecek. Geride kalan 648 maçta millilerimiz; 361 resmi ve 287 özel randevuda boy gösterirken, sahadan 256 kez galibiyetle ayrılmayı başardı. 151 beraberlik ve 241 yenilgi alan milliler, tarihi boyunca rakip fileleri tam 896 kez havalandırdı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA AY-YILDIZLI AYAK İZLERİ

Bugüne kadar 92 farklı ülkenin milli takımıyla kozlarını paylaşan Türkiye, futbol coğrafyasının her köşesinde ter döktü. Oynanan 648 karşılaşmanın büyük çoğunluğunu (562 maç) Avrupa temsilcilerine karşı veren ay-yıldızlı ekip; Asya'da 34, Amerika'da 25, Afrika'da 24 ve Okyanusya'da 3 müsabakaya çıktı. Milli takımımız bu süreçte 280 maçı kendi evinde oynarken, 278 kez deplasman heyecanı yaşadı, 90 karşılaşmayı ise tarafsız sahalarda oynadı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA İLE GEÇMİŞİN NOTLARI

Milli takım tarihinin tek hükmen galibiyeti, 2015 yılında oynanan Yunanistan maçına dayanıyor. 0-0 biten dostluk maçından aylar sonra FIFA, Yunanistan’ın kural ihlali yapması nedeniyle maçı Türkiye lehine 3-0 tescil etmişti. Yarınki rakibimiz Kosova ile 2014 yılında oynanan ve millilerimizin 6-1 kazandığı özel maç ise, o dönem Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması sebebiyle resmi kayıtlara dahil edilmedi. Bu nedenle yarınki randevu, resmi statüde büyük bir önem taşıyor.

VINCENZO MONTELLA İLE 31. KRİTİK SINAV

A Milli Takımımız, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde sahadaki 31. mücadelesine çıkıyor. Montella döneminde bugüne kadar 23'ü resmi olmak üzere toplam 30 maça çıkan milliler, bu süreçte 17 galibiyet alarak başarılı bir grafik çizdi. İtalyan hoca yönetiminde rakip filelere 54 gol gönderen ay-yıldızlılar, kalesinde ise 41 gol gördü. Kosova karşısında alınacak bir galibiyet, Montella’nın karnesine yazılacak en değerli başarılarından biri olacak.

MAÇ BERABERE BİTERSE NE OLUR?

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda son viraja giren A Milli Takımımız için heyecan dorukta. Tek maç eleme usulüne göre oynanan play-off finalinde, 90 dakikanın eşitlikle sonuçlanması durumunda maç doğrudan 15'er dakikalık iki uzatma devresine gidecek. Uzatmalarda da düğüm çözülmezse, ABD bileti için kazananı seri penaltı atışları belirleyecek.