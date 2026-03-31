Kosova maçını kazanırsak Milli Takımımız ne kadar para kazanacak? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ne kadar ayakbastı parası alacak?

A Millî Takım’ın Kosova ile oynayacağı maç, yalnızca saha içi heyecanı değil, aynı zamanda büyük bir maddi fırsatı da beraberinde getiriyor. Türkiye, maçı kazanıp 2026 Dünya Kupası biletini alırsa, federasyonun kasasına girecek ayakbastı parası ve turnuva ödüllerinin büyüklüğü şimdiden merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KOSOVA MAÇINI KAZANIRSAK MİLLİ TAKIMIMIZ NE KADAR KAZANACAK?

A Millî Takım, Kosova’yı eleyip 2026 Dünya Kupası’na katılırsa 10,5 milyon euro ayakbastı parası kazanacak. Ayrıca turnuva boyunca alınacak sıralamaya göre şampiyon 50 milyon dolar, ikinci 33 milyon dolar, üçüncü 29 milyon dolar, dördüncü 27 milyon dolar, 5-8. sıradaki takımlar 19 milyon dolar, 9-16. sıradaki takımlar 15 milyon dolar, 17-32. sıradaki takımlar 11 milyon dolar, 33-48. sıradaki takımlar ise 9 milyon dolar kazanacak. Turnuvaya katılan her takım ayrıca 1,5 milyon dolar ekstra gelir elde edecek.

TFF NE KADAR AYAKBASTI PARASI ALACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Millî Takım 2026 Dünya Kupası’na katılırsa 10,5 milyon euro ayakbastı parası alacak. Bu, turnuvaya katılan tüm takımlara verilen ilk maddi ödül olarak federasyonun kasasına girecek.

AYAKBASTI PARASI NEDİR?

Ayakbastı parası, bir takımın büyük bir uluslararası turnuvaya katılması durumunda federasyona veya takıma verilen başlangıç ödülüdür. Bu para, turnuvaya katılımın getirdiği ilk ekonomik gelir olarak kabul edilir ve maç sonucu veya sıralamadan bağımsızdır.

2026 DÜNYA KUPASI PARA ÖDÜLLERİ

