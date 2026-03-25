İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 25 Mart 2026 tarihli uyuşturucu soruşturması kapsamında, Koray Serenli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Peki, Koray Serenli neden gözaltına alındı? Koray Serenli kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

KORAY SERENLİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma, "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma", "uyuşturucu bulundurma ve kullanma" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlamalarını kapsıyor. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarıyla, 14 kişi gözaltına alınırken 2 kişi için yakalama kararı verildi. Serenli, Fikret Orman, Burak Elmas, Hande Erçel ve Didem Soydan gibi tanınmış isimlerle birlikte soruşturma listesinin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

KORAY SERENLİ KİMDİR?

Şu an itibarıyla, Koray Serenli hakkında resmi kaynaklarda veya güvenilir basın organlarında kapsamlı biyografik bilgi bulunmamaktadır.

KORAY SERENLİ KAÇ YAŞINDA?

Serenli'nin yaşı ile ilgili resmi veya doğrulanmış bilgi mevcut değildir.

KORAY SERENLİ NERELİ?

Koray Serenli'nin doğum yeri, memleketi veya kökeni hakkında da resmi veya güvenilir kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

KORAY SERENLİ NE İŞ YAPIYOR?

Mevcut bilgilere göre, Serenli'nin mesleği veya çalıştığı alan ile ilgili güvenilir bir bilgi yoktur. Basın ve resmi kaynaklar, sadece soruşturma listesinde adı geçtiğini duyurmuştur; herhangi bir iş geçmişi veya mesleki profil hakkında resmi veri paylaşılmamıştır.