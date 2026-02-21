Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ederken gözler Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak kritik maça çevrildi. Şampiyonluk yarışını ve lig sıralamasını doğrudan etkileyecek mücadele öncesinde futbolseverler, Konyaspor Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını araştırıyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, şifreli yayın kapsamında izlenebilecek.

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen izleyiciler için beIN Sports 1;

• Digiturk 77

• Kablo TV 232

numaralı kanallardan izlenebiliyor. Yayın, aynı zamanda Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden de erişime açık olacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki bu kritik Trendyol Süper Lig karşılaşması, 21 Şubat Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Akşam saatlerinde oynanacak maç, prime time kuşağında geniş bir izleyici kitlesine ulaşması beklenen karşılaşmalar arasında yer alıyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Konya ev sahipliği yapacak. Mücadele, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Yeşil-beyazlı taraftarların tribünleri tamamen doldurması bekleniyor.