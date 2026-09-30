Konyaspor Filistin CANLI izle! Konyaspor Filistin maçı nereden canlı izlenir?

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Yeşil-beyazlı ekip Konyaspor, Filistin karşısında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Peki, Konyaspor Filistin maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden canlı izlenir? İşte Konyaspor Filistin CANLI izle bilgileri ve maça dair merak edilenler...

KONYASPOR FİLİSTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Filistin arasındaki dostluk maçı, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon başından takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı TRT Spor aracılığıyla şifresiz şekilde izleyebilecek. Maç ayrıca TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden de takip edilebilecek.

KONYASPOR FİLİSTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeşil-beyazlılar ile Filistin arasındaki karşılaşmanın başlama düdüğü Türkiye saatiyle 20.00'de çalacak. Maç saatinde veya yayın akışında resmi makamlarca değişiklik yapılma ihtimaline karşı, futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel bilgileri takip etmesi önem taşıyor.

KONYASPOR FİLİSTİN MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor-Filistin hazırlık maçı, bugün, 30 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Dostluk maçı statüsündeki bu karşılaşma, iki takım için de önemli bir hazırlık fırsatı niteliği taşıyor.

KONYASPOR FİLİSTİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadeleye Konya ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Konyaspor'un iç saha maçlarını oynadığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Yeşil-beyazlı taraftarların tribünlerde takımlarına destek vermesi bekleniyor.

TRT SPOR HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

Konyaspor Filistin maçını yayınlayacak olan TRT Spor, farklı dijital ve uydu platformları üzerinden izlenebiliyor. Kanalın platformlardaki numaraları şöyle:

Digiturk: 56. kanal

D-Smart: 86. kanal

Kablo TV: 133. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 70. kanal

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman güncellenebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

KONYASPOR FİLİSTİN MAÇI İNTERNETTEN CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyon başında takip edemeyecek futbolseverler, TRT Spor'un resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden maçı canlı izleyebilecek. Ancak yoğunluk nedeniyle internet yayınlarında zaman zaman kesinti yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.