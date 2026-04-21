Konyaspor Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Konyaspor Fenerbahçe maçı nasıl izlenir?

Konyaspor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor.

KONYASPOR – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Maçı mücadelesi 21 Nisan Salı günü oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kapsamında oynanacak karşılaşma büyük heyecana sahne olacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki kritik karşılaşma saat 20:30’da başlayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ATV yayınını aşağıdaki platformlardan da izlemek mümkün:

• Digiturk: 25. kanal

• D-Smart: 25. kanal

• Kablo TV: 24. kanal

• Tivibu: 24. kanal

• Turkcell TV+: 24. kanal

• Vodafone TV: 25. kanal

• Türksat uydu ve internet yayını

MAÇ HANGİ STATTA OYNANACAK?

Karşılaşma Konya’da bulunan Konya Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Konyaspor, taraftarı önünde güçlü rakibi Fenerbahçe’yi konuk edecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final etabında oynanacak bu mücadele, iki takım için de finale giden yolda kritik bir eşleşme olacak. Hem Konyaspor hem de Fenerbahçe sahaya tur için çıkacak.

