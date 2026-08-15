Konyaspor Çaykur Rizespor CANLI İZLE! Konyaspor Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Konyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşması bugün oynanacak. Konya'da kozlarını paylaşacak iki takım, sezonun ilk haftasında 3 puan için sahaya çıkacak. Peki, Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

KONYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR CANLI İZLE!

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, mücadeleyi beIN Sports 2 üzerinden izleyebilecek.

KONYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI NEREDEN İZLENİR?

Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki Süper Lig karşılaşması beIN Sports 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma resmi yayın platformları üzerinden takip edilebilecek.

KONYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı 15 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki mücadele Konya'da oynanacak.

KONYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Konyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasına Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak. Konya'daki stadyumda oynanacak mücadelede iki takım, sezonun ilk haftasında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek.

KONYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ Kİ?

Konyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasında Cihan Aydın düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da başlayacak mücadelede VAR hakemi olarak İzmir bölgesi üst klasman hakemi Davut Dakul Çelik görev yapacak. Davut Dakul Çelik'e AVAR hakemi olarak Sakarya bölgesinden Suat Güz eşlik edecek.