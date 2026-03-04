Konya okullar tatil mi, 4 Mart Çarşamba Konya'da okul yok mu (KONYA VALİLİĞİ)?

Konya'da 4 Mart Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Konya okullar tatil mi?", " Konya Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde aranırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

KONYA HAVA DURUMU

Konya'da 4 Mart Çarşamba günü hava koşulları yerel halk ve ziyaretçiler tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji verilerine göre, kentin genel atmosferi Çarşamba günü güneşli ile parçalı bulutlu arası bir seyir izleyecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın düzeyde kalacak, gece ise özellikle açık bölgelerde gece sıcaklıkları don riski oluşturabilecek kadar düşecek.

Gün boyunca sıcaklıkların yaklaşık 8–9?°C civarında seyredeceği, gece sıcaklığının ise yaklaşık -3?°C'ye kadar düşebileceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen soğuk nedeniyle dışarı çıkacak vatandaşların kat kat giyinmeleri öneriliyor. Rüzgar genel olarak hafif esecek ve yağış beklenmiyor, bu da kişisel planlarda aksama olasılığını azaltıyor.

Konya'da Mart ayı genelinde mevsim geçişinin etkisiyle soğuk havanın yer yer hissedildiği ve yağışların genelde az olduğu biliniyor; bu ayda gündüz sıcaklıklarının ortalama 10–12?°C civarında olması bekleniyor.

Böylece Çarşamba gününde Konya'da yağışsız, soğuk ama güneşli bir hava beklentisi hakim. Sabah saatlerinde gece soğuğunun etkisini sürdüreceği şehirde gündüz saatlerinde ise güneşin yüzünü göstermesi bekleniyor.

KONYA OKULLAR TATİL Mİ?

4 Mart Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.