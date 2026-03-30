Konya okullar tatil mi, 31 Mart Salı Konya'da okul yok mu (KONYA VALİLİĞİ)?

Konya’da 31 Mart Salı günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası “ Konya okullar tatil mi?”, “Konya Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?” soruları yoğun şekilde aranırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

KONYA HAVA DURUMU

Konya’da 31 Mart 2026 Salı günü hava, baharın tipik özelliklerini yansıtarak genel olarak parçalı bulutlu ve serin geçecek. Meteorolojik verilere göre gündüz en yüksek sıcaklık 12–13 °C, gece ise en düşük sıcaklık 2–3 °C civarında olacak.

Gün boyunca özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif sis ve yer yer puslu hava koşulları görülebilir. Rüzgâr hafif olacak, nem oranı ise yer yer yüksek seviyelerde hissedilebilir; bu durum gündüz hissedilen sıcaklığı bir miktar düşürebilir.

Öğle saatlerinde sıcaklıklar biraz yükselse de hava genel olarak serin kalacak. Gün boyunca parçalı bulutlu gökyüzü hakim olacak, yağış beklenmiyor. Bahar mevsiminin son günlerinde Konya’da bugün soğuk ile ılık arasında bir hava etkili olacak.

KONYA OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.