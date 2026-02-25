Konya okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Konya'da okul yok mu (KONYA VALİLİĞİ)?

Konya'da 26 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Konya okullar tatil mi?", " Konya Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde aranırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

KONYA HAVA DURUMU

Konya'da Kar Yağışı ve Buzlanma Alarmı

Konya genelinde perşembe günü başlayacak kar yağışı dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Cuma günü ise kar yağışının yerini dondurucu bir ayaza bırakması bekleniyor.

26 Şubat Perşembe: Şehir Beyaza Bürünüyor

Perşembe günü Konya'da gökyüzü çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışlar, öğle saatlerinden itibaren tamamen kar yağışına dönecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 2°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -3°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali gün genelinde %55 seviyelerinde. Kuzeyden esecek rüzgar (saatte 15-20 km) nedeniyle hissedilen sıcaklıklar sıfır derecenin altında kalacak.

27 Şubat Cuma: Dondurucu Soğuk ve Şiddetli Ayaz

Haftanın son iş gününde kar yağışı etkisini kaybederken, gökyüzünün açılmasıyla birlikte Konya dondurucu bir "ayaz" dönemine giriyor. Şehir adeta buz kesecek.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -8°C

• Detay: Yağış ihtimali %10'a düşerken, nem oranının azalmasıyla birlikte kuru soğuk etkili olacak. Gece saatlerinde termometrelerin keskin düşüşüyle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Konyalı Sürücülere Önemli Uyarı: Konya-Ankara ve Konya-Antalya (Seydişehir-Akseki geçidi) yollarını kullanacak olan vatandaşlarımızın, kar yağışı ve buzlanmaya karşı çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları hayati önem taşımaktadır. Özellikle sabah saatlerinde şehir içi yollarda oluşabilecek gizli buzlanma riskine karşı dikkatli olunmalıdır.

KONYA OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.