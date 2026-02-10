Konya MEDAŞ elektrik kesintisi! 10-11 Şubat Konya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Konya son dakika elektrik kesintisi ve MEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Meram Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 10 Şubat günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Konya elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Konya'da elektrik kesintileri:

11 Şubat 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında, Küçük Ek Tesis Çalışması nedeniyle Konya ili Meram ilçesine bağlı Yaylapınar Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden etkilenecek yerler:

Atabey Sokak, Buzlukbaşı Sokak ve Karaman Caddesi.

12 Şubat 2026 tarihinde saat 13.00 ile 14.00 arasında, İlanlı Röle Test Çalışması nedeniyle Konya ili Meram ilçesine bağlı Hatıp Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden etkilenecek cadde ve sokaklar şunlardır:

Abdülbasir Sokak, Acem Sokak, Ahmet Şuayup Sokak, Arslanbey Sokak, Beybes Caddesi, Billursu Sokak, Binari Sokak, Birden Sokak, Buram Sokak, Büşranur Sokak, Büyük Türkiye Sokak, Cenap Sokak, Çamlıca Sokak, Çiçekbaşı Sokak, Çinko Sokak, Damarlı Sokak, Ebru Sokak, Ebülfidan Sokak, Elek Sokak, Erçetin Sokak, Estergon Sokak, Eşref Sokak, Feda Sokak, Ferah Sokak, Gamzeli Sokak, Gayret Sokak, Gemiciler Sokak, Hatıp Caddesi, Hutbe Sokak, İlkay Sokak, İnhisar Sokak, İrfanlı Sokak, İsra Sokak, Kırçiçeği Sokak, Kışla Sokak, Mehteran Sokak, Motif Sokak, Mürüvvet Sokak, Nergiz Sokak, Ortakesit Sokak, Ortaklar Sokak, Ödül Sokak, Önder Sokak, Özbek Sokak, Piyade Sokak, Refik Sokak, Sahur Sokak ve Şehit Cafer Akdaş Sokak.

10 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında, Bakım Çalışması nedeniyle Konya ili Cihanbeyli ilçesine bağlı Günyüzü Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden etkilenecek yerler:

63008 Sokak, 63043 Sokak, 63089 Sokak, 63164 Sokak, Günyüzü Caddesi, Merkez Caddesi ve Toprakkale Caddesi.

11 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında, Yeni Tesis Yapılması çalışması nedeniyle Konya ili Cihanbeyli ilçesine bağlı Ağabeyli Mahallesi ve Gölyazı Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden etkilenecek yerler:

Ağabeyli Mahallesi'nde Ağabeyli Caddesi.

Gölyazı Mahallesi'nde 62233 Sokak, 62512 Sokak, 62513 Sokak, 62514 Sokak, 62515 Sokak, 62516 Sokak, 62517 Sokak, 62518 Sokak, 62519 Sokak, 62520 Sokak, 62521 Sokak, 62522 Sokak, 62523 Sokak, 62524 Sokak, 62525 Sokak, 62527 Sokak, 62528 Sokak, 62530 Sokak, 62531 Sokak, 62532 Sokak, 62534 Sokak, 62536 Sokak, 62537 Sokak, 62539 Sokak, 62541 Sokak, 62542 Sokak, 62543 Sokak, 62544 Sokak, 62546 Sokak, 62548 Sokak, 62549 Sokak, 62550 Sokak, 62554 Sokak, 62555 Sokak, 62557 Sokak, 62558 Sokak, 62559 Sokak, 62560 Sokak, 62561 Sokak, 62563 Sokak, 62564 Sokak, 62565 Sokak, 62566 Sokak, 62567 Sokak, 62569 Sokak, 62571 Sokak, 62572 Sokak, 62573 Sokak, 62574 Sokak, 62575 Sokak, 62576 Sokak, 62578 Sokak, 62580 Sokak, 62581 Sokak, 62582 Sokak, 62584 Sokak, 62586 Sokak, 62587 Sokak, 62588 Sokak, 62589 Sokak, 62590 Sokak ve 62591 Sokak.

10 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında, Kapsamlı Bakım Çalışması nedeniyle Konya ili Karatay ilçesine bağlı İpekler Mahallesi ve Obruk Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden etkilenecek yerler:

İpekler Mahallesi'nde İpekler Caddesi.

Obruk Mahallesi'nde 20116 Sokak, 21320 Sokak, 21332 Sokak, 21333 Sokak, 21334 Sokak, 21335 Sokak, 21339 Sokak, 21342 Sokak, 21343 Sokak, 21344 Sokak, 21345 Sokak, 21346 Sokak, 21347 Sokak, 21349 Sokak, 22703 Sokak, 22707 Sokak ve Obruk Caddesi.

11 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, İlanlı Röle Test Çalışması nedeniyle Konya ili Karatay ilçesine bağlı Şemsitabrizi Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden etkilenecek yer:

19 Mayıs Sokak.