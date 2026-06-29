Kod Adı: Olympus filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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KOD ADI: OLYMPUS FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Kod Adı: Olympus, 2013 yılında vizyona giren ve büyük ilgi gören bir aksiyon-gerilim filmidir. Yapımın çekimleri ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde, özellikle Washington D.C. atmosferini yansıtacak sahneler için çeşitli plato ve şehir merkezlerinde gerçekleştirilmiş, ek çekimlerin bir kısmı ise Vancouver’da tamamlanmıştır.

KOD ADI: OLYMPUS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kod Adı: Olympus oyuncu kadrosunda Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman ve Angela Bassett gibi Hollywood’un tanınmış isimleri yer alıyor. Güçlü kadro, filmin aksiyon temposunu ve politik gerilim atmosferini destekleyen en önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

KOD ADI: OLYMPUS FİLMİNİN KONUSU NE?

Kod Adı: Olympus, Beyaz Saray’ın teröristler tarafından ele geçirilmesi sonrası yaşanan olayları konu alıyor. Eski bir Gizli Servis ajanı olan Mike Banning’in, ABD Başkanını kurtarmak için verdiği mücadele, film boyunca yüksek tempolu aksiyon sahneleriyle anlatılıyor.